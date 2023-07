Neuried und der lange Weg zum Ortsleitbild

Von: Andreas Deny

Teilen

Wo und wie in Neuried gebaut wird: Für diese Fragen könnte ein Leitbild einen Handlungsrahmen setzen. Doch der Weg dahin ist weit. © dagmar rutt

Wie soll die Gemeinde Neuried in Zukunft aussehen? Welche Ziele soll man langfristig anstreben? Darüber wurde im Gemeinderat heftig diskutiert.

Neuried – Seit langem will Neuried ein Ortsleitbild erstellen, einen Kompass und Handlungsrahmen für künftige Entscheidungen. Der Grundsatzbeschluss hierzu wurde bereits 2020 gefällt. Doch die Vorgehensweise ist seither von Streit begleitet – auch in der vom Gemeinderat eigens eingesetzten interfraktionellen Arbeitsgruppe „Leitbildentwicklung“, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich wurde.

Drei Vertreter der Arbeitsgruppe, Andreas Dorn (SPD-Fraktion), Luis Sanktjohanser (FDP) und Birgit Zipfel (Grüne), unterbreiteten dem Gemeinderat eine Beschlussvorlage mit einem groben inhaltlichen Rahmen für einen Leitbildprozess und möglichen zu beteiligenden Büros. Es seien darin bewusst noch keine konkreten inhaltlichen Ziele festgeschrieben, betonte Sanktjohanser. Laut seiner Aussage hatte sich der CSU-Vertreter Peter Kellner aus der Arbeitsgruppe „relativ kommentarlos verabschiedet“.

Kellner erklärte dagegen, er sei in die Arbeitsgruppe nicht mehr eingeladen worden. „Die drei Kollegen haben dann beschlossen, ohne mich weiterzuarbeiten.“ Kellner kritisierte, dass es bis dato noch gar keine Beschlüsse im Hinblick auf die Bedeutung des Leitbildprozesses für die Gemeinde gebe, ebenso wenig wie man mit den Ergebnissen umgehen und wie man die Bürger einbinden wolle. In die aktuellen Beschlussvorlage sei außerdem wörtlich ein abgelehnter Antrag der Grünen aus dem Jahr 2020 eingearbeitet. Seine Fraktion könne dieser Vorlage nicht zustimmen, so Kellner. Wenn das Leitbild nicht von allen Fraktionen getragen werde, sei es nachhaltig beschädigt und habe ein Verfallsdatum, sobald sich Mehrheitsverhältnisse änderten, warnte er. In einem eigenen Antrag schlug die CSU einen Neustart des Leitbildprozesses vor, „durch den Kontroversen und Unstimmigkeiten zurückgelassen werden und ein gemeinsamer Vorschlag entwickelt werden kann“.

Lesen Sie auch: Streit um neuen Kredit für das Rathaus

Sanktjohanser warf Kellner vor, seine Kritik nicht in der Arbeitsgruppe vorgebracht zu haben: „All das hätten sie eins zu eins dort sagen können.“ Es gebe natürlich noch keinen Beschluss, da die Arbeitsgruppe diesen ja gerade vorbereiten sollte. Laut Birgit Zipfel hatte die Arbeitsgruppe zwei Aufträge: Zum einen die Einladung von Horst Kratzer, Bürgermeister der Markt Postbauer-Heng, der dem Gemeinderat im April das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie vorstellte (wir berichteten); zum anderen sollte man eine weitere Möglichkeit einer Leitbildentwicklung vorbereiten, damit die Verwaltung ein geeignetes Büro finden kann, diese dem Gemeinderat zu präsentieren. „Es wäre schade, wenn wir keinen Konsens finden, um uns das endlich von Profis vorstellen zu lassen.“

Bürgermeister Harald Zipfel erklärte, die Gemeinde habe aufgrund der prekären Wirtschaftslage derzeit ohnehin kein Geld, Büros einzuladen. „Das würde mindestens 30 000 Euro kosten.“ Er schlug deshalb vor, das Thema zu verschieben. Das wollte der Gemeinderat letztlich nicht. Er kam einstimmig überein, zumindest Büros anzufragen, ob sie unverbindlich und ohne Auftragsverpflichtung, Vorgehensweisen für eine Leitbildentwicklung und die dadurch entstehende Kosten vorstellen. Die Verwaltung wurde beauftragt, zu der Gesellschaft für Bürgergutachten (gfb), dem Planwerk Stadtentwicklung, dem Zentrum für nachhaltige Kommunalentwicklung Bayern und dem Planungsbüro Vogelsang Kontakt aufzunehmen.