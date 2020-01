Großes Finale des Jubiläumsjahrs

Das Neurieder Jubiläumsjahr ist mit einem achtminütigen Feuerwerk zu Ende gegangen. „Es war auf jeden Fall ein würdiger Abschluss eines gelungenen Festjahrs“, sagt Felix Lechner, Vorstandsmitglied des „825 Jahre Neuried“-Vereins und Betreiber der Winterhütt’n, in der auf dem Gelände des TSV Neuried am Sportpark bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Neuried– Los ging’s um 19 Uhr mit Fondue für all diejenigen, die einen Platz in der 75-Quadratmeter-Hütte reserviert hatten. Nach dem Essen wurden die Tische herausgeräumt, die Hütte füllte sich, dazu versammelten sich die Gäste im Freien an Stehtischen und Feuertonnen. Um Mitternacht waren rund 400 Besucher versammelt, die das imposante Feuerwerk genossen. „Durchdacht und mit großem Finale“, so Lechner, sei das Spektakel gewesen. „Kein Baumarkt-Feuerwerk.“ Das sei auch den Gästen aufgefallen. Gegen 1 Uhr trat dann ein Großteil der Besucher den Heimweg an. Der Rest feierte noch in der Hütte weiter, die 100 Leute fasst.

Jubiläumsverein löst sich nach getaner Arbeit auf

Einige Besucher hätten angeregt, nächstes Jahr wieder die Winterhütt’n aufzustellen. „Nachdem das so gut angenommen wurde, ist es gut möglich, dass wir uns Gedanken machen, in welcher Form wir das wiederholen können“, sagte Lechner. Allerdings war die Kooperation zwischen Jubiläumsverein und Hüttenbetreiber eine einmalige Angelegenheit. Der Verein, so Lechner, werde sich jetzt nach Abschluss der Feierlichkeiten auflösen. Lechner legt Wert darauf, dass Party und Feuerwerk ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde über die Bühne gingen. Der Jubiläumsverein habe mit Einnahmen aus dem Standbetrieb, Spenden und viel ehrenamtlichem Engagement die Party gemeinsam mit Lechners Almhütt’n als Betreiber der Winterhütt’n ausgerichtet und finanziert.

Am Mittwoch ging’s an der Winterhütt’n mit Neujahrsgrillen weiter, am Samstag, 4. Januar, steigt ab 19 Uhr eine „Closing Party“.

Die eigentliche Festwoche fand im Sommer statt.