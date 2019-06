„Anstrengend, aber wunderschön“

Das Festzelt ist abgebaut, nur ein paar Plakate und ein Banner am Ortseingang über die Planegger Straße lassen noch erahnen, dass in Neuried eine Woche lang kräftig gefeiert wurde.

Neuried – Auf der Wiese zwischen dem Neurieder Feuerwehrgerätehaus und M4 liegen noch die Hackschnitzel, mit denen das Festzelt nach anfänglichem Dauerregen trockengelegt wurde. Davon darf sich übrigens jeder bedienen, der dafür Verwendung hat.

„Anstrengend“ sei es gewesen, täglich mit von der Partie zu sein, sagt Bürgermeister Harald Zipfel, der auch den Vorsitz im eigens für die 825-Jahr-Feier gegründeten Jubiläumsverein innehat. „Ansonsten war es wunderschön.“ Seine persönlichen Höhepunkte: das Wasserfeuerwerk zu Beginn der Festwoche sowie das Jubiläumsfeuerwerk der eigens aus Kärnten angereisten Pyrotechniker zum zentralen Geburtstagsfest der Gemeinde am Samstag.

Was den Bürgermeister besonders freut: Während der gesamten Festwoche gab es keine Zwischenfälle; keine Unfälle, keine Ausschreitungen. Lediglich in der Nacht mit DJ Enrico Ostendorf, als bis 1 Uhr gefeiert wurde, gab es ein paar Beschwerden wegen Ruhestörung.

Etwas wilder gefeiert wurde natürlich in der ausverkauften Nacht mit dem DJ. Denn in der Festwoche sollte für jeden etwas dabei sein, eine gute Mischung „von Techno bis Heimatmusik“, erklärt Zipfel. Ein Dreivierteljahr Planung steckte hinter der Festwoche zum Gemeindegeburtstag, an der sich der Ortsverband der CSU mit einem Heimat- und Trachtenabend ebenso beteiligte wie die örtliche Freiwillige Feuerwehr, deren 140-jähriges Bestehen den Auftakt der Festwoche bildete. Selbst Kinder und deren Eltern habe man über die Tanzauftritte des TSV Neuried unter der Leitung von Andrea Werner ins Festzelt holen können. „Wir wollten ja keine zweite Wiesn aufmachen“, sagt Zipfel. Jeder sollte mal kommen können.

Nur am Freitag, als man sich spontan dazu entschlossen habe, schon mittags zu öffnen, habe sich kaum jemand ins Festzelt verirrt. Die Leute hätten es schlichtweg nicht rechtzeitig mitbekommen. Auch seien nicht alle Merchandise-Artikel weggegangen. Aber Zipfel ist zuversichtlich, dass sich über den Sommer hinweg noch mancher ein solches Souvenir direkt im Rathaus oder über den Online-Shop auf der Homepage der Festwoche besorgt.

Noch ist die Endabrechnung nicht gemacht. Manches muss noch bezahlt werden, wie etwa der Abend mit den CubaBoarischen, die GEMA-Gebühren, die Helfer und die Brauerei. Was die Festwoche gekostet und eingespielt hat, „lässt sich noch nicht abschätzen“, so Zipfel. Aber: „Wir gehen von einem Plus aus.“