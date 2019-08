Jugendliche zerschmettern Bierflaschen

Jugendliche sitzen nachts auf den Bänken entlang des TSV-Geländes in Neuried, trinken und werfen Flaschen auf den Sportplatz. Vor allem in den Sommerferien. Die Leidtragenden sind neben Anwohnern auch Sportler, Fahrradfahrer und Hunde.

Neuried – In den Sommerferien sei es besonders schlimm, sagt Sven Lommatzsch, Geschäftsführer des TSV Neuried. Wenn der Hausmeister morgens das Gelände des Sportvereins abgeht, weiß er: Als Erstes muss er heute wieder Scherben aufkehren. Denn auf dem Weg entlang der Sportplätze und auf dem Kunstrasen liegen die Splitter zerbrochener Bierflaschen. Bierflaschen, die absichtlich auf den Platz geworfen wurden.

Fast schon Volkssport sei das für manche, sagt Lommatzsch. Nachts säßen Gruppen von fünf bis 15 Jugendlichen immer wieder auf den Bänken mit Blick auf die Sportanlagen entlang des Weges, der vom TSV zum Jugendhaus Neuried führt. Und trinken. Die leeren Flaschen werden dann über das Ballfangnetz runter auf die Sportanlage geschmissen. Und zerschellen.

Zu schwerwiegenden Verletzungen bei Sportlern, die die TSV-Plätze nutzen, ist es laut Lommatzsch aber noch nicht gekommen. „Zum Glück“, so der Geschäftsführer. „Weil wir jeden Tag die Scherben wegräumen.“ Das koste den TSV Neuried allein an Hausmeisterarbeitsstunden jährlich rund 3000 Euro. Neu ist das Problem nicht. Doch während die Anwohner in den vergangenen Jahren insbesondere die Lärmbelästigung monierten, steht für den TSV die Sicherheit im Vordergrund.

Die Folgen: platte Reifen, blutige Pfoten

Auch entlang des Weges mit den Bänken, von denen aus die Flaschen geworfen werden, liegen immer wieder Scherben. Die würden sogar extra kleingetreten, weiß man in der Neurieder Gemeindeverwaltung. Zum Leidwesen der Fahrradfahrer und Hunde. Die Folgen: platte Reifen, blutige Pfoten.

Wäre es also eine Lösung, die Bänke am Weg oberhalb des TSV-Geländes zu entfernen? Nein, meint Geschäftsführer Lommatzsch. „Dann würde sich das Problem nur verlagern, wahrscheinlich auf den nächsten Spielplatz.“ Und höhere Ballfangnetze, um den Schaden auf den Weg oben zu beschränken? „Das bringt nichts“, sagt Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel. Die Netze würden immer wieder mutwillig beschädigt, es würden große Löcher hineingebrannt oder -geschnitten.

Wie also dem Treiben Einhalt gebieten? Kameras zur Videoüberwachung könne man keine installieren, da keine konkrete Gefährdung für Menschen vorliege, sagt Zipfel. Und wenn der Schließdienst für die Skateranlage am Jugendhaus abends um 23 Uhr patrouilliert, sitze noch keiner der Jugendlichen auf den Bänken. „Die Gemeinde tut da wirklich ihr Möglichstes“, sagt Lommatzsch. „Ich kann nur hoffen, dass wir da mal welche erwischen“, sagt Neurieds Bürgermeister Zipfel. Auch wenn er der Meinung ist, dass die Randalierer nicht aus Neuried stammten. Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Kuratoriums für das benachbarte Jugendhaus erklärte Zipfel: „Da kommen sehr viele von Fürstenried-West rüber.“

Einige Jugendliche sind bekannt

Das kann TSV-Geschäftsführer Lommatzsch so nicht bestätigen kann. Manche kenne man und „die sind definitiv von hier“. Auch aus der zuständigen Polizeiinspektion 46 in Planegg heißt es, dass die Jugendlichen „aus dem Neurieder Umfeld“ stammten. Die Fürstenrieder, „die haben ihre eigenen Treffpunkte“, sagt Thomas Sorgalla, Leiter der PI 46. Allerdings sei von seiner Wache heuer noch keiner nachts zum TSV gerufen worden. Man werde die Stelle aber künftig im Blick haben und mit der Neurieder Gemeindeverwaltung und dem TSV in Kontakt treten, um die Zusammenarbeit zu intensivieren. Die funktioniert laut TSV-Geschäftsführer Lommatzsch gut.

Doch er weiß auch, dass die Polizei an der virulenten Stelle oft an ihre Grenzen stößt. Die Lichter eines Streifenwagens sehe man schließlich schon von Weitem. Und die Jugendlichen liefen dann häufig einfach weg. Oder behaupteten, die Flaschen und Scherben stammten nicht von ihnen. Lommatzsch: „Mehr als einen Platzverweis aussprechen, kann die Polizei dann leider auch nicht.“

