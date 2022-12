Meister der Entschleunigung: Gerhard Polt in der Neurieder Merhrzweckhalle

Teilen

Die hechelnde Pointen-Jagd vieler Zunftgenossen hat Gerhard Polt nicht nötig, er präsentierte sich in Neuried vielmehr als Meister der Entschleunigung. © Michael Schönwälder

Die Mehrzweckhalle hatte am Samstag den Zweck, Kabarettist Gerhard Polt und Multiinstrumentalist Ardhi Engel eine Bühne zu bieten. Das Publikum tobte.

Neuried – Die Vorsitzende des Vereins Kunst & Kultur, Marianne Hellhuber, hieß den Kabarettisten Gerhard Polt und den Multiinstrumentalisten Ardhi Engl in der ausverkauften Neurieder Mehrzweckhalle willkommen. Die Begegnung unter dem Motto „Fröhliche Frohheit“ war schon vor fünf Jahren geplant gewesen, doch machte damals, längst vor der Pandemie, ein Deckenschaden in dem Neubau alle Vorfreude zunichte. Dementsprechend blickte Polt nun vor Beginn zuerst einmal gen Himmel und bemerkte lakonisch: „Heit werd de Deckn hoffentlich drobn bleibn.“

Polts Rat: Lieber Zeit ausgeben statt sparen

In einer Art Selbstgespräch sinnierte er sodann vor dem Publikum in resigniert-ironischem Lebensgefühl über die Zwangspause, die viel zu schnell vergangen sei. Er klagte über den schlechten Glühwein, weshalb er jetzt immer ohne Führerschein fahren müsse, und über das Finanzamt, wegen dem er die steuerlich begünstigte Zone unterhalb des Existenzminimums einzuhalten habe, sowie über seine geplatzte Thailand-Reise, weil der Markt für Organspender inzwischen schon längst von Ausländern überschwemmt sei. Dann fügte er noch seinen weisen Rat für den Weihnachtsrummel hinzu, lieber die Zeit auszugeben statt sie sparen zu wollen.

Engl und sein Maultrommel-Sortiment

Sein Bühnenpartner Ardhi Engl, mit dem er schon seit bald zwei Jahrzehnten gemeinsam auftritt, hellte die sarkastisch-bittere Stimmung durch akrobatische Klangexperimente auf. Dazu entlockte er virtuos neben der Gitarre und seiner Stimme, von Tontechnik unterstützt, einem Sammelsurium von Tonerzeugern eine Menge von Überraschungen. Zur Begrüßung kam ein Maultrommel-Sortiment zum Einsatz, rhythmisch gesteigert von Schellenring und Fußstampfen, das im Laufe des Abends von einem Vogelpfeiferl, einem beleuchteten Abflussrohr-Didgeridoo, einem Kazoo, einem Stangerl-Bass, einer Schi-Stock-Trompete, einer Kleiderbügel-Harfe, einer Nasen-Flöte und einem Gummihandschuh-Dudelsack abgelöst wurde.

Lesen Sie auch: Rentner fällt in Sekundenschlaf: Unfall

Das faszinierte Publikum erlebte mit eigenen Augen und Ohren den Klangzauberer Engl, wie er seine Gitarre als Zither bearbeitete, mit einem Papierstreifen dämpfte, mit einem Ventilator zum Tremolieren brachte oder auch mit Kastagnetten beklopfte. Von witzigen Ansagen charmant eingeführt, war ihm dafür jedes Mal tobender Applaus sicher.

Ein Abend ohne realpolitische Spitzen

Gerhard Polt, inzwischen 80 Jahre alt, ist zuletzt vom Ministerpräsidenten mit dem Bayerischen Verdienstorden behängt und gelobt worden, er mache Kabarett in edelster Form, stehe mit Feinsinn und Tiefgründigkeit für die Schlitzohrigkeit der Bayern, unterhalte und lade dabei vor allem zum Nachdenken ein. Da seine Botschaften also offensichtlich inzwischen sogar in der Bayerischen Staatskanzlei angekommen sind, verzichtete der hintersinnige Seelensprecher des Volkes in seinem Neurieder Programm auch auf alle realpolitischen Spitzen und ließ es mit einer allgemeinen Satire auf einen verstorbenen Allianz-Vorstand bewenden, der wie die meisten der fiktiven Figuren seiner Schlierseer Schulbuben-Blasn entstammen.

Ein Intellektueller im Lodenjanker

Polt ist ein Meister der Entschleunigung, indem er in Stammtisch-Manier semantisch griffige Aussagen bis zum gerade noch erträglichen Zeitpunkt hinausschiebt. Die sitzen dann dafür so hart wie ein Fallbeil. Die hechelnde Pointen-Jagd vieler Zunftgenossen hat der versierte Intellektuelle im Lodenjanker gar nicht nötig. Stattdessen fasziniert er als Schauspieler und Stimmen-Imitator, der hundertprozentig in den Vorsitzenden des Tiroler Fremdenverkehrsverbands oder in einen Hamburger Usurpator des Tegernsee-Ufers schlüpfen kann. Dazwischen mimt er auch noch herzzerreißend einen senilen Opa aus den bayerischen Voralpen und preist mit satirischer Schärfe, subtil verpackt in lyrische Wärme, die einzig wahre „Gemütlichkeit“ als eine gelungene Kombination aus Zeit, Geld und Bier. Und dafür erhielt das genial komische Duo von der K&K-Vereinsvorsitzenden zum Abschied nach dem frenetischen Applaus auch noch die Kostprobe eines original Neurieder Gebräus verabreicht. Thomas Schaffert

Würmtal-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Würmtal-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Würmtal – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.