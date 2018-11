Neuried plant seine 825-Jahr-Feier

Festzelt mieten, Programm organisieren, Merchandise-Artikel auswählen und bestellen: In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) über den aktuellen Stand der Vorbereitungen für die 825-Jahr-Feier der Gemeinde Neuried im nächsten Jahr.

Neuried – Eigens für die Organisation der Feierlichkeiten wurde hierzu im Mai ein Verein gegründet. Dieser ist nun seit gut einer Woche als solcher beim Amtsgericht eingetragen, Vorsitzender ist Bürgermeister Zipfel.

Der Vorstand des 825-Jahr-Vereins treffe sich alle zwei Wochen zur Vorstandssitzung und sei fleißig mit der Planung und Organisation der Festwoche befasst, so Zipfel. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres soll es an Silvester eine Feier zusammen mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr geben. Sie begeht 2019 ihr 140-jähriges Bestehen. Die eigentliche Festwoche geht dann vom 24. Mai bis 2. Juni über die Bühne. Unklar ist noch, ob es auch tagsüber oder nur abends Programm geben soll. „Das wissen wir noch nicht genau“, sagte der Bürgermeister.

Etwas ausholen musste Zipfel bezüglich der geplanten Jugendveranstaltung am 1. Juni. Klar sei: „Der Abend wird etwas kosten.“ Konkret ging es darum, einen DJ zu organisieren. Man habe bereits mehrere Radio-Stationen angefragt, diese böten die Dienste ihrer DJs immer als Pakete an. „Wenn der DJ dann drei Stunden da ist und das Ganze kostet 15 000 Euro“, sei das schlichtweg zu teuer, meine Zipfel. Namhafte DJs könne man auch einzeln buchen.

In den Paketen sei zudem Radio-Werbung mit dabei, die dann bayernweit läuft. Da müsse man sich fragen: „Erreichen wir so die Klientel, die wir wollen“, so Zipfel. Um die Jugend aus der Region zu erreichen und die Veranstaltung zu bewerben, plant der Verein, über die Schulen zu gehen und im Würmtal zu plakatieren. Außerdem soll der Eintritt zu der Party nicht mehr als fünf Euro kosten, damit sich Jugendliche das auch leisten können.