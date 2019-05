Protest gegen Buslinie 269 hält an

Die Verlängerung der Buslinie 269 erhitzt in Neuried weiter die Gemüter. Während einer Infoveranstaltung der SPD bekamen die Gegner neue Munition. Doch der Probebetrieb wird nicht vorzeitig abgebrochen.

Neuried – „Es ist passiert, was nicht passieren sollte“, sagt Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel. Ausgerechnet während einer Informationsveranstaltung der SPD zur Verlängerung der Buslinie 269 fuhr ein Busfahrer so, wie er es nicht tun sollte. Er lenkte den Bus nicht in einer Schleife durch Karwendel-, Wetterstein- und Zugspitzstraße. Stattdessen drehte er und fuhr rückwärts. Damit goss er Wasser auf die Mühlen der Gegner des Busses – vor den Augen der SPD.

„Es geht nicht nur um Lärm, Dreck und Parkverbote, es geht um die Sicherheit“, sagt Anwohnerin Monika Katzsch. Sie spricht daher von einem Glücksfall, dass der Busfahrer tat, was er tat, zu einem für die Befürworter des Busses denkbar ungünstigen Zeitpunkt. „Da war das Staunen groß“, sagt sie erfreut. 40 bis 50 Bürger seien Zeuge gewesen, schätzt sie. Laut Katzsch war die Aktion des Busfahrers keine Ausnahme. „Der ist auch schon die ganze Zugspitzstraße rückwärts gefahren.“ Das sei gefährlich. „Und der Bus ist nach wie vor leer.“

120 Anwohner hätten bereits auf einer Liste unterschrieben und sich gegen den Bus gestellt. „Könnt Ihr Euch nicht endlich besinnen“, fragt Katzsch daher in Richtung Bürgermeister und Gemeinderat. Ziel der Gegner sei es, den Probebetrieb, der bis Juli geplant ist, vorzeitig abzubrechen. Doch allmählich nimmt Katzschs Hoffnung ab. „Wir werden es nicht schaffen. Sie wollen es nicht sehen.“

Bürgermeister Harald Zipfel sagt, es gebe auch Befürworter der verlängerten Buslinie. „Die sind zu leise“, meint er. 1800 Menschen wohnten in dem nun erschlossenen Gebiet. Damit will er die Zahl der 120 Unterschriften relativieren. Doch er sagt auch: „Die Fahrgastzahlen sind nicht berauschend.“ An der Dr.-Rehm-Straße habe es zwei Jahre gedauert, bis der Bus richtig angenommen worden sei. Den Probebetrieb der Linie 269 will er daher nicht vorzeitig abbrechen. „Ich würde auch lieber einen kleinen Bus einsetzen. Das wäre charmanter.“ Doch aktuell sei keiner verfügbar. „Ich bin ständig in Kontakt mit dem MVV.“ Zipfel sagt, es werde vor den Sommerferien eine Gemeinderatssitzung zum Thema 269er geben. Dann werde bewertet. „Ich weiß nicht, wohin die Reise geht.“ Die Gegner sind sich sicher, dass die Buslinie danach wieder gekürzt wird. „Wir haben viele Fürsprecher im Gemeinderat. Die CSU steht geschlossen hinter uns, BZN und BIN auch“, meint Katzsch.