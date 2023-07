Woher 16 Millionen Euro nehmen?

Das neue Rathaus hat die Gemeinde Neuried mit einem Kredit finanziert, der im Januar 2024 fällig wird. Nur einen Teil kann sie aus Rücklagen finanzieren. Die Frage lautet jetzt: Grundstücke verkaufen oder sich langfristig verschulden? © Dagmar Rutt

Die Gemeinde Neuried muss neue Schulden aufnehmen, um einen im Januar fälligen Millionenkredit bedienen zu können. Die Verwaltung hat jetzt neue Zahlen vorgelegt. Uneinigkeit unter den Ratsfraktionen herrscht weiter darüber, ob die Ortsmitte jetzt verkauft werden muss.

Neuried – Kann es sich die Gemeinde Neuried leisten, trotz des Einbruchs bei der Gewerbesteuer auf einen Grundstücksverkauf in der Ortsmitte zu verzichten? Diese Frage beschäftigt den Gemeinderat, seit Mitte Mai absehbar wurde, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr etwa sechs Millionen Euro niedriger ausfallen dürften als geplant. Die Tilgung eines 17-Millionen-Kredits für das neue Rathaus, der im Januar 2024 fällig wird, schien somit nur mit einem neuen Kredit oder durch den Verkauf von Gemeindegrundstücken möglich. Auf letzteren würden SPD, Grüne und BZN gerne verzichten. Die CSU sieht dagegen keine andere Möglichkeit. Die Positionen haben sich auch in der Sitzung des Neurieder Finanzausschusses am Dienstag nicht wesentlich geändert, in der Kämmerer Robert Beckerbauer Zahlen zur aktuellen Lage vorlegte.

Die Vorgeschichte: Weil das alte Neurieder Rathaus aus allen Nähten platzte, kaufte die Gemeinde eine Immobilie am Hainbuchenring, finanziert über ein Darlehen von 16 Millionen Euro. Diese Kreditaufnahme im Jahr 2021 genehmigte das Landratsamt München als zuständige Aufsichtsbehörde nur unter der Maßgabe, dass es eine Refinanzierung durch Grundstücksverkäufe gibt. Beschlusslage war damals, Grund in der Ortsmitte hinter dem alten Rathaus zu verkaufen. Die soll mit Wohn- und Geschäftsgebäuden bebaut werden. Geschätzter Wert: etwa 17 Millionen Euro.

Dann explodierten in den Jahren 2021 und 2022 die Gewerbesteuereinnahmen. Der Gemeinderat beschloss im Juni 2022, das Grundstück doch nicht zu verkaufen, sondern in Erbpacht an einen Investor vergeben zu wollen und das Filetgrundstück so langfristig für zukünftige Generationen zu sichern. Für die Rückzahlung der 16 Millionen ohne Verkauf und weiteren Kredit hätten aber auch heuer die Einnahmen aus der Gewerbesteuer noch ordentlich sprudeln müssen. Doch ein in Neuried ansässiges Unternehmen, das für den Anstieg der Vorjahre maßgeblich verantwortlich war, muss laut Finanzamt für das laufende Jahr nur noch knapp eine Million Euro Vorauszahlung leisten, nicht 12,5 Millionen wie geplant.

Andere Unternehmen zahlen wohl etwas mehr als geplant. Somit rechnet Kämmerer Beckerbauer derzeit damit, dass unter dem Strich etwa sieben Millionen Euro weniger Gewerbesteuer fließen als im Haushalt 2023 eingeplant. Um das auszugleichen, böte es sich an, etwa 5,7 Millionen Euro mehr aus der Rücklage zu entnehmen als geplant, also insgesamt rund 19,6 Millionen Euro. Zudem sinkt durch die geringeren Einnahmen die zu zahlende Gewerbesteuerumlage.

Trotzdem wäre immer noch eine neue Kreditaufnahme von 6,3 Millionen Euro nötig, um den Rathaus-Kredit zu bedienen. Diese Kreditoption war im Haushalt bereits vorgesehen, allerdings mit der Hoffnung, dass sie nicht nötig würde. Und die Gemeinde muss nächstes Jahr wegen der hohen Einnahmen der Vorjahre eine hohe Kreisumlage an den Landkreis abführen. Dafür benötige man eventuell die Reste der Rücklage, sagte Beckerbauer. „Das heißt, wir haben ohne Grundstücksverkauf keine Spielräume mehr?“, fragte Marianne Hellhuber (CSU) in Richtung des Kämmerers. „Das sehe ich auch so“, antwortete Beckerbauer.

Gemeinderäte aus der SPD-Fraktion, von Grünen und BZN wollten die Option, die Ortsmitte in Erbpacht an einen Investor zu vergeben, trotzdem nicht beerdigen. Voraussetzung sei allerdings, dass ein Erbpachtzins von etwa vier Prozent zu erzielen sei. Sonst gehe die Rechnung nicht auf, stellte unter anderem Andreas Dorn (SPD-Fraktion) fest. Beckerbauer hatte vergleichende Berechnungen zu einer Erbpacht-Vergabe und zu einem Verkauf angestellt. Die Zahlen wurden bisher nicht veröffentlicht. Die CSU ist für einen kurzfristigen Anschlusskredit, der mit einem Grundstücksverkauf getilgt werden soll. Mit dem Überschuss hätte die Gemeinde wieder eine Rücklage von mehreren Millionen Euro.

Mit den Stimmen von SPD, BZN und Grünen beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, Konditionen für einen langfristigen Kredit über die nötigen 6,3 Millionen Euro zu prüfen, der dann aus Erbpachteinnahmen über viele Jahre bedient werden soll. Der Gemeinderat muss nun entscheiden. Ein Nachtragshaushalt soll im September oder Oktober beschlossen werden.