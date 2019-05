Zwei Unfälle mit Rehen in einer Nacht

Der Wildwechsel fordert seinen Tribut: Gleich zweimal kam es in der Nacht auf Montag im Neurieder Gemeindebereich zu Unfällen mit Rehen.

Neuried - Als am Sonntag gegen 22.45 Uhr ein 29-jähriger Starnberger die alte Olympiastraße in Richtung München befuhr, lief ihm unvermittelt ein Reh vor sein Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, war weder ein Ausweichen noch ein Abbremsen möglich, es kam zur Kollision. Das Reh lief jedoch unmittelbar danach weiter, zurück in den Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde laut Polizei verständigt und kümmere sich um die Nachsuche.

Autofahrer bleiben unverletzt

Etwas mehr als zwei Stunden später, gegen 1 Uhr, lief ein weiteres Reh vor den Audi eines 28-jährigen Gautingers. Er war entlang des Haderner Weges in Richtung Ortskern unterwegs. Auch hier kam es zu einem Zusammenstoß. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt. Der verständigte Jagdpächter kümmerte sich um die waidgerechte Entsorgung des Kadavers. Beide Autofahrer blieben unverletzt, an einem der Fahrzeuge entstand ein Schaden von 500, am anderen einer von 1000 Euro.