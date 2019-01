Neurieder Pfarrei verleiht Nikolaus-Medaille heuer acht Mal

Auszeichnung

von Peter Seybold schließen

Seit 50 Jahren gibt es in Bayern Pfarrgemeinderäte. Die Neurieder Pfarrei St. Nikolaus hat dies zum Anlass genommen, ihre Nikolaus-Medaillen in diesem Jahr an ehemaligen Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, frühere stellvertretende Vorsitzende und einstige Kirchenpfleger zu verleihen.