Neurieder Sternsinger bei Angela Merkel

Die Sternsinger ziehen heuer schon am 5. Januar durch Neuried. Nicht weil sie sich im Datum geirrt haben. Sondern weil vier von ihnen am Folgetag nach Berlin fahren. Und Angela Merkel im Bundeskanzleramt besuchen.

Neuried – Es ist eine Ehre, die nur wenigen zuteil wird: Einmal im Leben die Kanzlerin treffen. Vier junge Neurieder werden in gut zwei Wochen zu Angela Merkel nach Berlin reisen. Judith Efler (15), Letizia Hinz (12), Julia Schmalzl (13) und Jonathan Hinz (10) sind die vier Auserwählten, die das Erzbistum München und Freising beim Sternsingerempfang im Bundeskanzleramt vertreten dürfen.

108 Königinnen und Könige aus den 27 Bistümern Deutschlands werden am 7. Januar gemeinsam in Berlin den Sternsingersegen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ am Kanzleramt anschreiben. Um dabeisein zu können, muss man im Vorfeld einige Hürden nehmen. Erst müssen die Sternsinger einer Pfarrei bei einem Preisrätsel das richtige Lösungswort finden. Dann landen sie im Lostopf der Diözese. Und werden vielleicht gezogen.

„Friedenstaube“ bringt den Neuriedern Glück

Das Lösungswort „Friedenstaube“ brachte den Neuriedern heuer das nötige Losglück: Die Pfarrei St. Nikolaus darf für die Erzdiözese München und Freising nach Berlin fahren. Innerhalb der Pfarrei gibt es etwa 40 Sternsinger. Also musste Ulrike Kirchner eine Auswahl treffen. Sie organisiert seit 17 Jahren die Sternsinger von St. Nikolaus. Und sie entschied: In die Bundeshauptstadt reisen die vier, die mit sechs bis acht Jahren schon am längsten jedes Jahr bei der Sternsingeraktion mitmachen.

Bereits als Sternsinger bei Helmut Kohl gewesen

Was Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Markus Hinz besonders freut. Nicht nur, weil zwei seiner drei Kinder mit nach Berlin fahren. Auch weil er selbst als Kind Sternsinger war. Und ebenfalls zum traditionellen Segen fahren durfte. Damals noch nach Bonn, zu Helmut Kohl. Das war 1992. An die Reise erinnert er sich noch gut. Ganz ohne Eltern mit dem Zug in die Hauptstadt fahren, die Gemeinschaft der Christen in diesem Rahmen erleben zu dürfen. „Das ist etwas, das man nicht vergisst“, sagt Hinz. Und dann als Bub auch noch unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ins Kanzleramt eskortiert werden. „Da kommen ja sonst nicht einmal Erwachsene so ohne Weiteres rein.“

Das Einzelfoto seiner Sternsingergruppe mit Kanzler Kohl hält er in Ehren. Natürlich spricht er dieser Tage viel mit seinen Kindern darüber, wie es ist, einmal im Leben den Segen der Pfarrei, ja des ganzen Bistums überbringen zu dürfen. Letizia und Jonathan „wissen um die Tragweite“, ist sich ihr Vater sicher.

Libanesisches Fladenbrot gebacken

Begleitet werden sie von Ulrike Kirchner. Sie hat die Sternsinger schon im Vorfeld betreut, mit ihnen bei den Vorbereitungstreffen für die Sternsingeraktion Anfang Januar Filme angeschaut und libanesisches Fladenbrot gebacken. Schwerpunktland der Sternsingeraktion ist diesmal der Libanon. Und der Frieden. Was vielen so nicht bewusst sei: „Es gibt ja 18 verschiedene Religionen im Libanon“, weiß Förderschullehrerin Kirchner zu erzählen. Ihr liegt vor allem daran, dass gegenseitiger Respekt und Frieden in den Vorbereitungstreffen gebührend behandelt werden. „Pädagogisch finde ich das einfach wichtig“, sagt Kirchner. Ebenso, dass sich ihre Sternsinger bewusst einen Tag freinehmen, nicht ausschlafen, sondern an einem Sonntag von Tür zu Tür gehen, um sich für andere einzusetzen.

Die Zugfahrt nach Berlin will Ulrike Kirchner nutzen, um mit den vier Kindern und Jugendlichen zusätzlich über das Bistum, das sie vertreten, zu sprechen. Um an ihrem großen Tag, dem 7. Januar, pünktlich um 11 Uhr im Kanzleramt zu sein, fährt die Gruppe schon früh am 6. Januar los. Mit im Gepäck: eine Karte mit dem Foto aller Sternsinger der Pfarrei St. Nikolaus. Und deren Segenswünsche.