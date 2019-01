Patt im Ausschuss verzögert Kindergartenbau

Baugebiet „Südlich Maxhofweg“

von Victoria Strachwitz schließen

Der neue Kindergarten am Maxhofweg in Neuried wird mit Verzögerung gebaut. Genauso die dort geplanten Wohnungen. Am Dienstag endete eine Abstimmung des Bau- und Umweltausschusses über den Bebauungsplan 47 „Südlich Maxhofweg“ überraschend mit einem Patt.