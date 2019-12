Pfadfinder suchen eine neue Bleibe

Die Neurieder Pfadfinder sind obdachlos, und das nicht zum ersten Mal. Das alte Fußballheim dürfen sie nicht mehr nutzen. Jetzt suchen sie eine neue Bleibe.

Neuried – Den Pfadfindern liegt das Wandern. Aber diese Art der Wanderschaft hat der Stamm Bären Neuried satt. Wieder muss er sein Zuhause räumen. Händeringend sucht er wieder einmal ein neues Grundstück, auf dem er Lagerfeuer machen, Gruppenstunden abhalten und Material lagern kann. Die Gemeinde hat keines im Angebot. Jetzt sind Privatleute gefragt.

Haus vor 35 Jahren als Provisorium errichtet

Die Gemeinde Neuried will bei der Suche helfen. Sie hat die Nutzung des Fußballheims an der Zugspitzstraße jetzt mit sofortiger Wirkung untersagt. Das Haus war vor rund 35 Jahren als Provisorium errichtet worden. Vor zehn Jahren zogen die Pfadfinder ein – ebenfalls eine provisorische Lösung. Im vergangenen Jahr stellte die Gemeinde fest: Bei Schnee könnte das Dach nicht halten. Ein Schreiben der Gemeinde erreichte die Pfadfinder jetzt Anfang Dezember, und das etwas unerwartet: „Dass es so kommt, wussten wir, aber nicht wann“, sagt Christine Erdmann. Sie ist seit 1977 beim Stamm Bären Neuried. Damals war die Gruppe gerade zwei Jahre alt. Sie kennt die ganze Historie der Neurieder Pfadfinder. Ihre Kinder waren Stammesführer, ihr Stiefsohn Matthias Märkl ist der aktuelle Stammesführer. In der Sprache der Pfadfinder bezeichnet sie sich als Alt-Rover. Und ihr Engagement ist nach wie vor stark.

Erdmann besuchte jetzt Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel im Rathaus, um eine Lösung zu finden. Es war ihr bekannt, dass das Grundstück, auf dem das Fußballheim steht, 2021 wieder landwirtschaftlich genutzt werden soll. Und dass das Haus alt ist, wusste sie auch. Aber die Bleibe war ein Geschenk. Das Grundstück sei ideal zum Zelten und Lagerfeuer machen. Die wöchentlichen Sippen- und Meutenstunden konnten dort stattfinden und Material wie Zeltplanen, Kocher, Töpfe und Werkzeug konnten die Pfadfinder auch dort lagern.

Odyssee in der Vergangenheit

Jetzt müssen die Pfadfinder wieder ein Grundstück finden, das mindestens 400 Quadratmeter groß ist, am besten mit geeigneten Räumen. Dass die Suche nicht leicht ist, wissen sie. Bevor sie an der Zugspitzstraße unterkamen, hatten sie bereits eine Odyssee hinter sich. Sie mussten einen ehemaligen Zirkuswagen am Kraillinger Weg wegen des Neubaugebietes räumen, im Ammerhäuschen gab es einen Wasserrohrbruch, wegen dem sie in Notunterkünfte unter der Mehrzweckhalle umzogen; ihr Lager hatten sie zeitweise im Keller der alten Feuerwehr.

Gruppenstunden zuhause oder im Freien

Wanderschaft sei immer mit Kosten und Aufwand verbunden“, sagt Christine Erdmann. „Deshalb ist es wichtig, dass wir eine langfristige Lösung finden.“ Die Gemeinde will Verhandlungen mit privaten Grundstückseignern begleiten und den Pfadfindern damit helfen. Bis ein neues Grundstück gefunden ist, darf der Stamm der Bären Neuried sein Material im Fußballheim lagern, Gruppenstunden finden aber bei den Pfadfindern zuhause oder im Freien statt. Möglicherweise dürfen sie bald einen Bauwagen auf das jetzige Grundstück stellen, meint Erdmann. Aber auch das ist nur ein Provisorium.