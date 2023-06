Radeln auf Seitenstreifen erst nach Ortsschild legal

Der Bußgeldbescheid über 55 Euro ist eher eine Nebensächlichkeit, sagt Wilhelm Duda. Er findet es unsinnig, dass der breite Seitenstreifen an der Münchner Straße in Neuried für Radler inzwischen tabu ist, obwohl er direkt nach dem Ortsschild weiter befahren werden darf.

Neurieder erhält Strafzettel und ist empört über Regelung an Münchner Straße

Für Wilhelm Duda ist es schlicht eine Unsinnigkeit. Und eine überdies gefährliche. Seit 1978 wohnt der Neurieder in der Ammerseestraße. Wenn er in die Landeshauptstadt radelte, nutzte er mehr als vier Jahrzehnte stets den breiten Seitenstreifen entlang der Münchner Straße. Einen Radweg gibt es allerdings nur noch auf Münchner Flur.

Neuried - In Neuried sind Radfahrer inzwischen gezwungen, die rund 100 Meter von der Einmündung der Ammerseestraße bis zum Ortsschild München und dem Beginn der Forst-Kasten-Allee auf der Fahrbahn zurückzulegen. Und das wird inzwischen auch von der Polizei überwacht, wie der 82-jährige Neurieder vor einiger Zeit selbst erfahren musste.

Der 3,5 bis 4 Meter breite Asphaltstreifen entlang der Münchner Straße, die ab der Stadtgrenze Forst-Kasten-Allee heißt, bietet zwischen Ammersee- und Graubündner Straße reichlich Platz, Fußgänger und Radler kommen sich eigentlich nicht ins Gehege. Wie in München seien auch in Neuried früher getrennte Bereiche für beide Verkehrsteilnehmer ausgewiesen gewesen, berichtet Duda. Doch als das Tempo in der Münchner Straße von 50 auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt wurde, habe man auf Behördenseite keine Notwendigkeit mehr für einen Radweg gesehen – allerdings nur auf Neurieder Gebiet.

Viele Einheimische radeln weiterhin auf dem breiten Seitenstreifen. Oft nicht einmal wissend, dass dieser in dem kurzen Abschnitt nur noch ein reiner Fußweg ist. Doch was jahrelang niemanden störte, wird inzwischen überwacht und geahndet: Wilhelm Duda stoppten Polizeibeamte Ende Mai direkt an der Ortstafel München und verpassten ihm wie auch anderen Radfahrern nach eigener Aussage ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro.

Für Wilhelm Duda ist das Bußgeld zweitrangig. Ihn empört, dass die seiner Ansicht nach absurde Regelung auch zu Lasten von Kindern und Jugendlichen geht. „Wir schicken die Kinder auf die Straße.“ Die Strecke werde von vielen auf ihrem Weg zum Schulzentrum Fürstenried West genutzt. Aufgrund von beidseitig parkenden Fahrzeugen ist der Straßenabschnitt eng, was auch im Begegnungsverkehr zu Problemen führt. Für Kinder sei es gefährlich, dort zu radeln, sagt Duda. „Ich möchte mir eines Tages nicht den Vorwurf gefallen lassen, nicht darauf hingewiesen zu haben.“

Andreas Deny