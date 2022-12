Rentner (77) um Vermögen betrogen

Von: Martin Schullerus

Per Telefon luchsten die Betrüger dem Neurieder die Bank-Zugangsdaten ab. © Rubrikenbild: dpa / Rolf Vennenbernd

Die Festtage dürften für einen Rentner aus Neuried einen äußerst bitteren Beigeschmack gehabt haben. Internet-Betrüger luchsten dem 77-Jährigen die Bank-Zugangsdaten ab und überwiesen mehrere Hunderttausend Euro von seinen Konten ins Ausland. Nun steht fest, in welche Länder die Gelder gingen; die Chancen auf Rückerlangung sind trotzdem verschwindend klein.

Neuried – Es war ein besonders perfider Schockanruf: Am 19. November klingelte das Telefon bei dem 77-jährigen Neurieder. Am anderen Ende der Leitung stellte sich ein Mann als Bankmitarbeiter vor – mit einer schlechten Nachricht: Er sagte, die Konten des Neurieders seien von Kriminellen gehackt worden, und es sei unverzügliches Handeln nötig, um Schlimmeres zu verhindern. Der Neurieder teilte dem vermeintlichen Helfer in diesem Gespräch auf Nachfrage auch bereitwillig mit, dass er weitere Konten bei einer anderen Filiale besitze.

Hunderte Überweisungen

Kurz darauf rief ein zweiter Mann den Neurieder an. Er gab vor, Mitarbeiter einer Online-Bank zu sein, und brachte sein Opfer dazu, ihm seine Kontozugangsdaten preiszugeben. Damit machten sich die Betrüger ans Werk: Innerhalb von vier Tagen, zwischen dem 22. und 25. November, tätigten sie über hundert Überweisungen von den Konten des Neurieders auf Auslandskonten und auf eine Kryptowährungsplattform.

Mehr noch: Durch die ausgespähten Daten erlangten die Täter auch Zugriff auf das Aktiendepot des Rentners. Sie veranlassten umgehend den Verkauf von Wertpapieren in Höhe von mehreren Tausend Euro, so das Polizeipräsidium München.

Gelder in Türkei und Japan gelandet

Von alledem hatte der Neurieder keine Ahnung – bis seine echte Bank sich bei ihm meldete: Einem Mitarbeiter waren die ungewöhnlichen Überweisungen in Anzahl und Höhe aufgefallen. Über 200 000 Euro fehlten inzwischen insgesamt auf den Konten des Betrugsopfers – ein Vermögen. Schnell stellte sich heraus, dass nicht der Neurieder die Überweisungen veranlasst hatte. Daraufhin erstattete der geprellte Mann Anzeige bei der Polizei.

Das Kommissariat für Cyberkriminalität des Polizeipräsidiums München hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Merkur-Gespräch teilte eine Sprecherin mit, die Gelder seien in die Türkei und nach Japan überwiesen worden. Die Beamten werden ihre Nachforschungen fortsetzen, doch dem 77-Jährigen können sie keine großen Hoffnungen machen: Sobald die Betrüger die Nerven verlieren oder die Konten des Opfers leer gefegt sind, heben sie meist umgehend das Geld ab und löschen die betrügerischen Konten. Ab diesem Zeitpunkt ist es oft nicht mehr möglich, der Täter habhaft zu werden – und auch nicht der Beute.

So bleibt den Beamten nicht viel mehr übrig, als Aufklärung zu betreiben und künftige potenzielle Opfer zu sensibilisieren. „Ihre Bank wird Sie niemals anrufen und die Zugangsdaten zu Konten erfragen“, sagt die Polizei-Sprecherin. Wenn ein Anrufer sich mit solchen Ansinnen meldet, sollten die Betroffenen sich auf keine Diskussionen einlassen, keine Fragen beantworten und stattdessen sofort auflegen. Wer nicht sicher sei, ob es sich nicht doch um einen echten Anruf gehandelt habe, könne dies schnell klären, indem er seinerseits seine Bank anrufe. Oder – und das empfiehlt sich öfter, als den meisten Menschen klar ist: Gleich die Polizei einschalten, über den Notruf 110.