Selbstbestimmt leben. Ein Wunsch, den nicht nur nicht behinderte Menschen haben. Ganz im Gegenteil. Gerade Menschen mit Behinderung wollen ohne Fremdbestimmung ihren Alltag meistern. Und genau dies ist das oberste Anliegen von Robert Efinger, dem neuen Beauftragten für Menschen mit Behinderung in Neuried.

Neuried– Für den 55-jährigen Neurieder Robert Efinger ist Inklusion einfach ein Menschenrecht, sagt er. „Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe am Leben – egal ob man behindert ist oder nicht.“ Seit Mitte Februar hat der dreifache Familienvater diese Position bei der Gemeinde inne, die es bislang so nicht gegeben hat. Alles also noch neu. Trotzdem hat Efinger bereits eine klare Vorstellung von seiner Arbeit. Momentan schaut er sich genau an, welche Stellen in Neuried noch nicht behindertengerecht sind. Aufgefallen ist ihm dabei etwa die zu kurze Grünphase an der großen Kreuzung der Planegger Straße. Efinger: „Die Ampel steht dort nur 13 Sekunden auf Grün. Wie soll es da ein Mensch mit Behinderung schaffen, die Straße zu überqueren?“ Die Barrierefreiheit der Bushaltestellen soll in zwei bis drei Jahren Usus sein. Ein Thema, was aufgrund von Zuständigkeiten allerdings nicht so leicht umzusetzen ist, weiß Efinger.

Schon diese Beispiele zeigen, wie wichtig Inklusion sein muss. Allein in Neuried leben 607 schwerbehinderte Menschen. Für den neuen Beauftragten sind sie unsichtbar. „Sie kommen in unserem gesellschaftlichen Leben so gut wie nicht vor“, findet Robert Efinger, der seit 22 Jahren in der Gemeinde lebt. Dies möchte er gerne ändern. Momentan orientiere er sich noch. „Ich bin gerade dabei, mich zu vernetzen.“ So fanden bereits Gespräche mit der Würmtal-Insel und dem Sozialausschuss statt.

Auch mit den Nachbargemeinden will er den Dialog führen. So hat er mit Betreiber des Gautinger Breitwand-Kinos für 15. Mai eine Veranstaltung geplant. An diesem Tag läuft ab 19.30 Uhr der Film „Die Kinder der Utopie“, im Rahmen einer bundesweiten Kampagne zum Thema Inklusion. Ein Film, in dem sechs junge Erwachsene auf ihre gemeinsame Grundschulzeit in einer Inklusionsklasse zurückschauen. Im Anschluss möchte Efinger ein Filmgespräch initiieren. Sein Ziel, Menschen mit Behinderungen in den alltäglichen Fokus zu bringen, ihnen eine eigene Stimme zu geben, ist bei Efinger vor allem auch eine persönliche Motivation. Sein ältester Sohn ist schwerbehindert.

Der 31-Jährige hat Informatik studiert. Unterstützt wird er heute durch eine persönliche Assistenz. Ein Arbeitgebermodell, das behinderte Menschen mithilfe eines persönlichen Budgets selbst bestimmen lässt, wie und von wem sie unterstützt werden. Keine Fremdbestimmung mehr. Ein Modell, was hierzulande noch viel zu selten in Anspruch genommen werde, so Efinger.

Er selbst hat übrigens nicht nur die Stelle in Neuried neu angenommen. Seit Kurzem arbeitet Robert Efinger auch für die Berliner Firma Assistenz.de. „Ich wollte nach 28 Jahren Vertriebsarbeit noch mal einen Paradigmenwechsel.“ Damit haben sein hauptberuflicher Job und seine Arbeit für die Gemeinde dieselbe wichtige Mission: Menschen mit Behinderung mehr Selbstbestimmung zu geben. Sie sichtbar machen.

Carolin Högel