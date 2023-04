Steckerlfisch unterm Neurieder Maibaum

Von: Nicole Kalenda

Auch heuer gehört Alexander Lechner (l.) wieder zum Team, das von Gründonnerstag bis Karsamstag täglich ab 12 Uhr Steckerlfisch auf dem Platz beim Neurieder Maibaum anbietet. © Michael Schönwälder

Lechners Almhütt’n steht wieder. Vergangenen Samstag begann der Aufbau, nun folgt die Inneneinrichtung, und am Gründonnerstag gibt es ab 12 Uhr Steckerlfisch und Fassbier vor und in der beheizten Hütte beim Neurieder Maibaum.

Neuried - „An den Kartagen ist es sehr ruhig“, sagt Felix Lechner von der Lechners Almhütt’n GmbH & Co. KG. Er hat Erfahrung. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurde der Steckerlfisch ausschließlich zum Mitnehmen angeboten, im zweiten Jahr der Pandemie fand ein reiner Biergartenbetrieb statt, und 2022 stand schließlich die Almhütt’n.

Drinnen wird heuer locker bestuhlt, 50 bis 60 Sitzplätze stehen denjenigen zur Verfügung, denen es an den Biertischgarnituren im Freien zu kalt oder zu nass ist. Es seien bereits einige Anrufe gekommen, um sich für den Steckerlfisch vormerken zu lassen, der auch wieder abgeholt werden kann. Gründonnerstag bis Karsamstag gibt es täglich ab 12 Uhr Steckerlfisch und Biergartenschmankerl, dazu Fassbier von der Ayinger Privatbrauerei.

Die Hütte bleibt bis Anfang Mai stehen und kann, außerhalb der geplanten Veranstaltungen, gemietet werden (alm@lechner.events). Eine Reservierung liegt bereits vor. Am Freitag, 14. April, steigt eine Hütt’nparty bei freiem Eintritt.

Zum Abschluss begeht der Neurieder Maibaum-Verein sein Maifest rund um die Hütte: Samstag, 29. April, „Open Air DJ Party“ mit DJ Mad Mike, Sonntag, 30. April, Tanz in den Mai, und Montag, 1. Mai, Frühschoppen mit den Neurieder Blasmusikanten. Karten gibt’s im Schreibwarengeschäft Stucken am Neurieder Marktplatz sowie per Mail an vorstand@maibaum-neuried.de.