Streit um neuen Kredit fürs Rathaus Neuried

Für das neue Rathaus am Hainbuchenring nahm die Gemeinde Neuried einen Kredit auf. Zur Tilgung , sind nun sechs Millionen Euro neue Schulden nötig. © Dagmar Rutt

Die Gemeinde Neuried muss ein Darlehen in Höhe von sechs Millionen Euro aufnehmen, um einen im Januar 2024 fälligen Kredit zu bedienen. Um sich einen günstigen Zinssatz zu sichern, soll dies auf Antrag der Grünen bereits jetzt geschehen. Die Entscheidung war am Dienstag im Gemeinderat allerdings umstritten.

Neuried – Für den Kauf der Rathaus-Immobilie am Hainbuchenring hat die Gemeinde Neuried vor zwei Jahren einen Kredit in Höhe von 16 Millionen Euro aufgenommen. Dessen Tilgung steht Mitte Januar kommenden Jahres an. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von sechs Millionen Euro geplant, zehn Millionen sollen aus der Rücklage entnommen werden. Aufgrund voraussichtlich steigender Zinsen plädierten die Grünen dafür, sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt über ein Forward-Darlehen günstige Kreditkonditionen zu sichern. Ihr Antrag fand am Dienstag im Gemeinderat eine Mehrheit.

Kämmerer Robert Beckerbauer, der für die Beratung eigens seinen Urlaub unterbrach, sah die Kreditaufnahme kritisch. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat angesichts unerwartet hoher Gewerbesteuereinnahmen vergangenes Jahr beschlossen, das ursprünglich für den Rathausneubau vorgesehene Grundstück in der Ortsmitte nicht zu verkaufen, sondern in Erbpacht an einen Investor zu geben. „Wir wissen aber heute noch nicht, ob das Erbbaurecht-Modell überhaupt umgesetzt werden kann“, sagte Beckerbauer. Es gebe noch keine Ausschreibung, und auch die Konditionen seien bislang nicht festgelegt. Ob sich für den angestrebten Erbpachtzins ein Investor finden werde, sei offen. Sollte dies nicht der Fall sein, sei auch ein Verkauf des Grundstücks wieder denkbar. Dies könnte geschätzte 17 Millionen Euro in die Kasse spülen und eine langfristige Kreditaufnahme zum jetzigen Zeitpunkt überflüssig machen. „Bei einem Verkauf brauchen wir die sechs Millionen nicht“, so der Kämmerer.

Corinna Pflästerer-Haff (Grüne) plädierte dafür, an dem Erbbaurecht-Modell festzuhalten und sich einen langfristigen Kredit zu jetzt noch relativ guten Zinskonditionen zu sichern. Damit gehe die Gemeinde kein Risiko ein, meinte ihr Fraktionskollege Dieter Maier. Im Falle eines Verkaufs habe die Gemeinde schlimmstenfalls zusätzliche sechs Millionen in der Rücklage. Die Gemeinde werde für ihre Liquidität in Zukunft ohnehin einen Kredit benötigen, prognostizierte Markus Crhak (BZN). Deshalb sei es sinnvoll, jetzt einen vom Landratsamt bereits genehmigten Kredit aufzunehmen.

Das bewertete Andreas Giese (CSU) anders. Es sei „komplett absurd“, sich eventuell eine Rücklage zu schaffen und dafür Zinsen zu zahlen. Die CSU, die bekanntlich gegen das Erbbaurecht gewesen sei, lehne eine vorzeitige Kreditaufnahme ab, sagte Marianne Hellhuber. Mechthild von der Mülbe (SPD) erklärte, es sei ganz normal, für den Kauf der Rathaus-Immobilie einen Kredit aufzunehmen. Fast zwei Drittel des Kaufpreises von 16 Millionen würden ohnehin über Eigenmittel finanziert. „Mit dem Kredit reißen wir die Gemeinde nicht langfristig ins Unglück.“

Andreas Deny