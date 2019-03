Telekom legt Verwaltung lahm

Vor einer Woche ist dieGemeindeverwaltung Neuried umgezogen. Bislang kann sie jedoch nur stark eingeschränkt arbeiten. Grund hierfür sind EDV-Probleme. Diese gehen nicht auf das Konto der Gemeinde.

Neuried – Seit die Neurieder Gemeindeverwaltung vor einer Woche von der Ortsmitte an den Hainbuchenring umgezogen ist (wir berichteten), ist sie über moderne Kommunikationsmittel für die Bürger nicht erreichbar. Nichts funktioniert. „Kein Telefon, kein Internet, kein garnichts“, sagt Inke Franzen, Pressesprecherin der Gemeinde, hörbar entnervt. Um die Information, dass niemand erreichbar sei, auf die Gemeinde-Homepage zu stellen, muss Franzen nach Hause fahren. Oder ins Bauamt. Eben dorthin, wo es Internet gibt. Richtig arbeiten könne unter diesen Bedingungen fast keiner.

„Wenn Bürger etwa wegen Expresspässen zu uns kommen, müssen wir sie nach Planegg verweisen“, erklärt Franzen. Den Unmut darüber könne sie gut verstehen. Zwischen 20 und 30 Neurieder waren wegen Ausweisdokumenten bereits da. Und mussten unverrichteter Dinge wieder gehen. Daher schreiben sich die Mitarbeiter nun jede Telefonnummer auf und wollen sich melden, sobald sie dazu wieder imstande sind. Nicht einmal drucken können sie derzeit. Oder eine Kopie beglaubigen. Denn das kostet Geld. Und die Kasse hängt an der EDV.

Bis einschließlich Dienstag hätten die Bürger Verständnis dafür gehabt, dass die Verwaltung nach dem Umzug nicht sofort erreichbar war. Am Donnerstagmorgen sei auch intern die Stimmung gekippt, sagt Franzen. Als die Narhalla zur Übernahme des Rathauses vorbeikam, behalf man sich mit Galgenhumor: Dieses Rathaus könnten sie gleich behalten.

Am Donnerstag voriger Woche – dem Tag vor dem Umzug – war ein Techniker der Telekom da, der die neue EDV-Anlage zum Laufen bringen sollte. Die neue EDV-Anlage im Serverraum konnte keine Verbindung zum Hauptserver an der Planegger Straße herstellen. Eine Woche später machte ein anderer Techniker ein Telekom-internes Leitungsproblem aus. Die Gemeinde wurde daraufhin auf den 28. Februar vertröstet. Als nun am 1. März Bürger vor der Tür standen, konnten deren Anliegen erneut nicht bearbeitet werden.

Gemeldet hat das Neurieder Rathaus den Umzug der Telekom bereits 2018. Für den Umzug musste die Gemeinde im neuen Gebäude ein Kabel vom Keller in die Räumlichkeiten im ersten Stock legen lassen. Was sie auch just nach der Schlüsselübergabe tat und der Telekom am 30. Januar mitteilte.

Dass die Telekom sie nun seit über einer Woche warten lässt, ärgert die Gemeindeverwaltung. Erreichbar sei das Unternehmen ohnehin nur schwer. Und dass man sie als Behörde nicht anders behandele als jede Privatperson, sei zwar schön demokratisch. „Aber bei uns hängt halt doch etwas mehr dran.“ Alle Hoffnung liegt nun auf Montag.

Die Pressestelle der Telekom hat am Freitag die Merkur-Anfrage, warum die Behebung der Leitungsprobleme sich nun schon über eine Woche hinzieht, bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.