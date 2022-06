Umzug von Kinderhaus gescheitert

Von: Lara Listl

Statt in den Neubau am Bozaunweg (Foto.) zog das AWO-Kinderhaus Zauberwald am Mittwoch wieder zurück in ihr altes Gebäude in der Zugspitzstraße. © Michael Schönwälder

Der Umzug des Neurieder Kinderhauses Zauberwald in neue Räume ist geplatzt. Wie von den Elternbeiräten befürchtet, waren die Bauarbeiten des Neubaus am Einzugstag noch nicht fertiggestellt. Das Kinderhaus zog nun wieder zurück in die Zugspitzstraße.

Neuried – Am gestrigen Mittwoch hätten die rund 30 Krippen- und Kindergartenkinder zum ersten Mal im Neubau am Bozaunweg betreut werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Bei der Begehung um 8 Uhr morgens, bei der die AWO als Träger des Kinderhauses den Neubau abnehmen sollte, stellte sich das heraus, was Elternbeiräte bereits befürchtet hatten: Die Bauarbeiten waren nicht abgeschlossen.

Keine Steckdosen und nur kaltes Wasser

Wie die Elternbeirätin Sandra Meißner nach der Begehung berichtete, fehlten an Steckdosen die Kindersicherungen, in manchen Räumen floss aus den Hähnen nur kaltes Wasser, in anderen gar keines. Feuerlöscher seien nicht vor Ort gewesen, Kabel hingen teils lose im Raum, der Boden sei mit Baustaub überzogen gewesen und im Garten fehlten Rasen und Sonnenschirme.

Eltern aufgebracht

Schon in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag trugen Eltern und Elternbeiräte der Gemeinde ihre Bedenken vor. Der nicht fertiggestellte Neubau sei nicht sicher für die Kinder, hieß es vonseiten der Bürger. Zwar habe ihnen die Gemeinde zugesichert, dass ihre Kinder am Mittwoch in ein fertiges, möbliertes, funktionierendes und gereinigtes Gebäude einziehen können, doch nachdem manche einen Blick auf die Baustelle geworfen hatten, stellten sie dies infrage. Der Garten gleiche einer Brachfläche, der Brandschutz sei nicht sichergestellt, das Wasser und die Luft seien nicht geprüft worden, und über den Rauchmeldern hätten Gummihandschuhe gehangen, damit diese nicht losgingen.

Alle behördlichen Genehmigungen vorhanden

Bürgermeister Harald Zipfel gab bei der Sitzung zu, dass der Zeitplan für den Umzug knapp bemessen sei. Der Gemeinde sei jedoch mitgeteilt worden, dass das Gebäude fertiggestellt sei. Auch lud er die Eltern und Elternbeiräte ein, tags darauf an der Begehung teilzunehmen, bevor die Kinder die neuen Räume beziehen. Bauamtsleiter Andreas Braun erklärte, dass „alle behördlichen Genehmigungen da sind“. Außerdem könne die nicht zwingend erforderliche, doch von der Gemeinde stets für Schulen und Kinderbetreuungen angebotene Überprüfung der Luft erst in möbliertem Raum erfolgen. Und Bauamtsmitarbeiter Christian Glaser versicherte, dass die Rauchmelder bei der Begehung am Mittwoch abgenommen, die Feuerlöscher bis dahin geliefert werden würden, Trinkwasser in allen Räumen vorhanden sei und im Garten in der kommenden Woche Rollrasen ausgelegt werde. Die Feuerlöscher waren allerdings am Mittwoch noch immer nicht da.

Kinder müssen in Haus an der Zugspitzstraße zurückziehen

Nach der Begehung habe sich der Bürgermeister mit der Hausleitung darauf geeinigt, dass die Kinder für zwei Wochen zurück in ihr Haus an der Zugspitzstraße ziehen sollen, berichtet Meißner. Mithilfe der Eltern habe das Kinderhaus die nötigsten Möbel und Einrichtungsgegenstände wie Geschirr wieder zurück in das alte Gebäude gebracht. Das Klettergerüst dort sei zum Teil bereits abgebaut gewesen, die Gemeinde kümmerte sich darum, dass dieses im Laufe des Tages wieder sicher aufgebaut wurde.

Bis Redaktionsschluss war vonseiten der Gemeinde gestern keine weitere Stellungnahme zu erhalten.