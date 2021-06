Voll einsatzbereit im gesamten Corona-Jahr

Feuerwehr Neuried zieht Bilanz

Neuried – Die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Neuried fällt nach dem ersten Corona-Jahr 2020 naturgemäß anders aus als in den Jahren zuvor. Mit 164 Einsätzen hatte die Wehr aber doch einiges zu tun, berichtete Kommandant Thorsten Rehkämper auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend.

„Dabei konnten 38 Personen gerettet werden“, berichtete Rehkämper. Für zwei Personen kam die Hilfe zu spät. Die Kategorie mit den meisten Einsätzen lag bei den technischen Hilfeleistungen. Hier musste die Feuerwehr 97-mal ausrücken. Der Kommandant nannte etwa den Unfall auf der Baustelle am Neubaugebiet „Campus Neuried“. Ein Bauarbeiter wurde von einer umgefallenen Schalungsplatte schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Auch das Orkantief „Sabine“ im Februar vergangenen Jahres hielt die Wehr auf Trab und führte zu 32 Einsätzen. Insgesamt kamen die aktiven Mitglieder – 71 Feuerwehrfrauen und -männer sowie 13 aus der Jugendgruppe – auf beachtliche 5913 geleistete Stunden.

Eingehen wird das Jahr 2020 in die Chroniken der Neurieder Wehr allerdings als Pandemie-Jahr. Wie bei allen Feuerwehren deutschlandweit musste auch in Neuried die wichtigen Übungsdienste ausgesetzt und die Ausbildungsstätten geschlossen werden. Außerdem erkrankte ein Mitglied am Corona-Virus. „Verrückte, schon fast surreale Zeiten sind uns begegnet“, so Rehkämper in seinem Rückblick. Dennoch habe der Einsatzdienst sichergestellt und die Einsatzbereitschaft aufrechtgehalten werden können. Rehkämper: „Trotz dieser drastischen Einschnitte war die Feuerwehr Neuried in jeder Phase der Pandemie vollumfänglich einsatzbereit.“ Gefehlt habe der kameradschaftliche Teil, der für eine freiwillige Wehr und deren Zusammenhalt wichtig sei. Der Kommandant hoffe jedoch, dass dieser langsam nach der Sommerpause wieder gestärkt werden könne.

Thorsten Rehkämper ehrte auf der Versammlung für 40 Jahre ehrenamtlichen Feuerwehrdienst Michael Denner. Glückwünsche für 20 Jahre erhielten Jörg Claussen, Daniela Mayr, Daniel Schilcher und Eva Stecher. Gefreut hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Neuried auch über den neuen Einsatzleitwagen, der seit letztem September als „optimaler Ersatz für das alte Mehrzweckfahrzeug“ zur Verfügung steht.

Carolin Högel