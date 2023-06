Wachwechsel beim Maibaumverein Neuried

Felix Lechner hört als Vorsitzender auf

Gründungsvorsitzender Felix Lechner stellt sein Amt beim Maibaumverein Neuried nach sieben Jahren zur Verfügung. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Neuried – Seit 2016 gibt es den Maibaumverein Neuried. Und seit 2016 steht Felix Lechner als Vorsitzender an der Spitze des Vereins. Wenn sich die Maibaumfreunde am Mittwoch, 5. Juli, um 19 Uhr im Restaurant Molisana im Sportpark treffen, um einen neuen Vorstand zu küren, wird Felix Lechner jedoch nicht mehr kandidieren.

„Meine neue Aufgabe als Kommandant der Feuerwehr Neuried zum einen, die mir und meiner Familie in den kommenden Jahren sicherlich einiges abverlangen wird, aber auch die Überzeugung, dass wir viele engagierte Mitglieder im Verein haben, die ebenfalls hervorragende Arbeit an der Spitze leisten werden, haben mich zu dieser Entscheidung gebracht“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder. Selbstverständlich werde er dem Verein weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Rund 100 Mitglieder

Der aus der Arge Maibaum hervorgegangene Maibaumverein Neuried kümmert sich um den Erhalt des Brauchtums und die Heimatpflege. Einmal im Monat veranstaltet er in einem Bauwagen einen Stammtisch, Standort ist derzeit der Ratschplatz in der Ortsmitte. Der Verein ist aber auch beim Dorffest aktiv oder gibt Schafkopfkurse. Und unvergessen: 2019 holte der Verein die Schäffler nach Neuried. Höhepunkt ist natürlich das Aufstellen des Maibaums – erstmals im Jahr 2017. Nur ein Jahr nach Gründung hatte der inzwischen gemeinnützige Verein dank kräftiger Werbung bereits mehr als 60 Mitglieder und stemmte die gesamte Logistik inklusive Transport und Herrichten des Baumes sowie die komplette Veranstaltung.

Besonders stolz ist Felix Lechner aber auf Baum Nummer zwei im Jahr 2021. „Wir waren die Einzigen, die während der Corona-Pandemie einen Baum aufgestellt haben“ – in aller Früh um 5 Uhr und unter Einhaltung strikter Hygienevorschriften für 20 eingeweihte Helfer. „Wir lassen uns unser Brauchtum auch in einer Krise nicht nehmen“, sagt Lechner im Merkur-Gespräch.

Der Maibaumverein hat heute rund 100 Mitglieder. Dieser Erfolg habe viele Väter, sagt Lechner. Besonders hervorzuheben seien die Vorstände der früheren Arge Maibaum, auf deren Arbeit man habe aufbauen können. „Ich möchte mich auch persönlich bei Maximilian Mühlbauer und Sebastian Heller bedanken, die nicht nur maßgeblich an der Neugründung des Vereins beteiligt waren, sondern auch immer – und ich meine wirklich immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit – im Hintergrund zur Verfügung standen, um noch mal kurz was zu erledigen oder mit hinzulangen“, heißt es in dem Schreiben an die Vereinsmitglieder. Wer seine Nachfolge antritt, ist laut Lechner noch offen. Es gebe Gespräche. Er habe die Zeit als Vorsitzender jedenfalls „wirklich sehr genossen“.

Andreas Deny