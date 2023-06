„Wir haben noch weitere Kampfplätze“

Die Absage an den Kiesabbau auf einer 9,5 Hektar großen Fläche im Forst Kasten feierten Malwina Andrassy (Mitte) und Mitstreiter aus dem ganzen Würmtal. © Michael Schönwälder

Der Jubel der Gegner des Kiesabbaus im Forst Kasten ist groß. „Wir haben alle zusammengehalten und wir haben es geschafft“, erklärt Malwina Andrassy von der Bürgerinitiative „Wald Neuried erhalten“. Wie berichtet, haben sich die im Besitz der Landeshauptstadt München befindliche Heiliggeistspital-Stiftung und die Gebrüder Huber Bodenrecycling GmbH einvernehmlich darauf verständigt, den Pachtvertrag für die Auskiesung eines 9,5 Hektar großen Areals aufzuheben.

Neuried - Dass in Forst Kasten nun nicht ausgekiest wird, feierten Umweltaktivisten, Naturschützer und Kommunalpolitiker aus dem gesamten Würmtal und aus München am Freitagabend an der Hambacher Buche am Ende der Gautinger Straße in Neuried. Die Buche war am 7. Juli 2019 im Rahmen der ersten Demo gegen die Auskiesung gesetzt worden.

Zu der von Karlheinz Honsberg musikalisch umrahmten Feierstunde hatten die Initiativen „Wald Neuried erhalten“, „Rettet den Würmtaler Wald“ und „Landschaftspark West“ sowie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Bund Naturschutz, das Grünzug-Netzwerk Würmtal, Greenpeace, „Parents for future“ München und das Klimacamp Augsburg eingeladen. Malwina Andrassy erinnerte in ihrer Ansprache an den langen Kampf gegen den Kiesabbau.

Filmteam vor Ort

„Am Anfang haben wir von allen Entscheidungsträgern immer den Satz gehört: ,Dagegen kann man nichts machen.‘“ Trotzdem hätten sie weitergekämpft. Inzwischen gebe es fast eine „Forst-Kasten-Bewegung“, in der sich viele Bürgerinitiativen, aber auch Vereine, Verbände und Einzelpersonen wie der parteilose Münchner Stadtrat Felix Lechner (Fraktion Die Linke) engagierten. Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel habe den Protest ebenfalls positiv unterstützt, sagt Andrassy. Und Umweltaktivisten hätten sich trotz aller Widrigkeiten wochenlang in Baumhäusern in den Wald gesetzt. Die Aktionen hatten damals weit über das Würmtal hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch am Freitag war der Bayerische Rundfunk in Neuried mit einem Filmteam vor Ort.

Hannelore Quintenz von der Bürgerinitiative Neuried (BIN) zeigte sich hocherfreut ob des erfolgreichen Widerstands: „Endlich haben sich unsere jahrzehntelangen Bemühungen gelohnt.“ Seit mehr als 25 Jahren habe die BIN bei den zuständigen Behörden, aber auch bei der Regierung von Oberbayern mit vielen Briefen, teilweise auch mit Rechtsanwälten und Gutachtern gefordert, die Rodung im Forst Kasten und den damit verbundenen Kiesabbau zu beenden. „Hoffentlich bleibt die derzeitige Einsicht dauerhaft bestehen, dass gerade heute intakte Wälder zu den wichtigsten Maßnahmen für eine zukünftige gesunde Lebensgrundlage gehören.“

Der Erhalt des Areals im Forst Kasten sei ein Zeichen dafür, dass man den Kies nicht unterm Wald, sondern auch anderswo fördern könne, erklärte Herbert Stepp, Vorsitzender des Grünzug-Netzwerks Würmtal. Dass verlautbart wurde, man habe den Pachtvertrag aufgelöst, da man aufgrund geänderter Rahmenbedingungen an der Genehmigungsfähigkeit des Projekts zweifle, stelle auch andere geplante Kiesabbau-Vorhaben in bayerischen und Würmtaler Wäldern in Frage. „Deshalb müssen wir aktiv bleiben.“

Das sieht der Kraillinger Gemeinderat Werner Engl (Grüne) ebenso. „Wir haben noch weitere Kampfplätze.“ Er verweist auf die Abbauvorhaben im sogenannten „Douglas-Wäldchen“ im Forst Kasten, im Lochhamer Schlag und auf der Dickwiese im Planegger Holz. Sein Ratskollege Mathias Walterspiel (CSU-Fraktion) fordert, das Vorranggebiet 804 für den Kiesabbau schleunigst aus dem Regionalplan herauszunehmen. „Das ist jetzt obsolet.“ Walterspiel unterstützt die Bürgerinitiativen bei ihren Aktionen juristisch.

Andreas Deny