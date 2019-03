Neurieder sorgen für Gelingen von Nordischer Ski-WM 

Die Nordische Ski-WM in Seefeld ist am Sonntag zu Ende gegangen. Hinter den Kulissen haben zwei Würmtaler maßgeblich zum Gelingen der Großveranstaltung beigetragen.

Neuried/Seefeld – Als David Garrett die Nordische Ski-WM im österreichischen Seefeld mit einer fulminanten Interpretation von „Eye of the Tiger“ eröffnete, wussten nur Eingeweihte, wer im Hintergrund dafür sorgte, dass der Stargeiger auf der Bühne so perfekt in Szene gesetzt wurde. Und wohl noch weit weniger wussten, dass es zwei Neurieder waren, die dafür sorgten, dass bei der Ski-WM alles so reibungslos über die Bühne ging: Tobias Kuner (50) und Felix Lechner (31). Kuner koordinierte Eröffnungsfeier und Schlusszeremonie der Weltmeisterschaft, Lechner war mit seinem Sicherheitsdienst SLPN für die Sicherheit entlang der Fanmeile zuständig.

Zweieinhalb Jahre auf WM hingearbeitet

Wann er das erste Mal nach Seefeld gefahren ist, weiß Kuner noch genau. Das war am 21. Juni 2016. Zweieinhalb Jahre hat er nun darauf hingearbeitet, den Besuchern und Fernsehzuschauern eine unvergessliche WM zu präsentieren, eine Mischung aus Tradition und Moderne. Er war der Verbindungsmann zwischen Ü-Wagen des ORF, der die Eröffnungszeremonie live übertrug, und den Produktionsassistenten. Natürlich musste die Eröffnungsfeier zum Austragungsort passen. Und da Seefeld in einer traditionellen Geigenbau-Region liegt, fiel die Wahl auf David Garrett.

Bereits Erfahrung im Organisieren von Großveranstaltungen

Lechner und Kuner haben bereits Erfahrung im Organisieren von Großveranstaltungen.Vor zwei Jahren waren die beiden maßgeblich an den Special Olympics in Schladming beteiligt. Eventmanager Kuner ist bereits seit 2001, als er damals die Alpine Ski-WM in St. Anton betreute, Partner des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) und der Fédération Internationale de Ski (FIS).

Im Sommer 2018 begann Felix Lechner an dem Sicherheitskonzept für die Fanmeile zu arbeiten. Zusammen mit seinem Bruder Alexander und 40 Mitarbeitern seiner Neurieder Sicherheitsfirma, kümmerte er sich darum, dass es abseits von Loipe und Schanze geordnet zuging. Was Lechner besonders freut: Dass es „keine größeren Zwischenfälle“ gab. Wenn man ihn nach der WM fragt, kommt er ins Schwärmen. Es sei einfach faszinierend, dass hier Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam den Sport zu feiern. Ganz anders und viel friedlicher als etwa bei Fußballspielen. Tobias Kuner teilt Lechners Begeisterung dafür, mit so vielen Menschen Sport als etwas Verbindendes zu erleben. Ihm ist besonders die Fairness bei den Siegerehrungen im Gedächtnis geblieben. „Diese Freude, dieses Miteinander hat mich bewegt.“