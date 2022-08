Ortsmitte Neuried: Erbpacht statt Verkauf

Von: Lara Listl

Wo ursprünglich das neue Rathaus geplant war, haben Bürger in Eigenarbeit einen Ratschplatz eingerichtet. Jetzt gibt es neue Pläne für das Areal in der Ortsmitte. A © Dagmar Rutt

Neuried behält das Grundstück in der Ortsmitte in kommunaler Hand. Statt dieses wie geplant an einen Investor zu verkaufen, soll es nun in Erbpacht vergeben werden. Dies beschloss der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung.

Neuried – Unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschloss der Neurieder Gemeinderat, das Grundstück in der Ortsmitte doch nicht wie geplant an einen Investor zu verkaufen. Mit dem Ziel, das knapp 1,6 Hektar große Areal für nachfolgende Neurieder Generationen in Gemeindeeigentum zu behalten, soll es nun über 60 bis 80 Jahre in Erbpacht vergeben werden.

Neurieds Gemeinderat möchte das Grundstück in der Ortsmitte in kommunaler Hand behalten

Ursprünglich sollte auf der Fläche in der Ortsmitte ein neues Rathaus gebaut werden. Bis der Gemeinderat entschied, den Rathaussitz im Hainbuchenring beizubehalten. Das damit brachliegende Grundstück im Zentrum wird seit diesem Jahr als Ratschplatz genannter Treffpunkt genutzt. Dies jedoch nur als Zwischenlösung. Denn in Zukunft sollen dort Neubauten für Wohnraum und Gewerbe errichtet werden. Bebauungspläne dazu besprach der Neurieder Bauausschuss bereits in mehreren Sitzungen.

Der Wunsch, das Grundstück mit der geplanten Neubebauung in Gemeindeeigentum zu behalten, ist dabei nicht neu. Bereits vor etwa eineinhalb Jahren hatte die Fraktion Bündnis Zukunft Neuried (BZN) einen Antrag gestellt. Auf diesen hin wurde die Möglichkeit geprüft, das Grundstück zu behalten und über eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu verwalten. Das Vorhaben stellte sich allerdings als nicht rentabel heraus, berichtet der zweite Bürgermeister Markus Crhak (BZN). Stattdessen beschloss der Gemeinderat, das Areal zu verkaufen. Mit den Einnahmen sollte der Kauf des Rathaus-Grundstückes im Hainbuchenring gegenfinanziert werden.

Auf dem Areal in Neurieds Zentrum sollen Neubauten für Wohnraum und Gewerbe entstehen

Stand die Gemeinde damals noch finanziell unter Druck, hat sich die Lage durch die positive Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer geändert. Und ließ den Gemeinderat seine Verkaufspläne überdenken. Mehrheitlich entschied sich das Gremium laut zweitem Bürgermeister Markus Crhak in jüngster nicht öffentlicher Sitzung, das Grundstück zu behalten.

Am Nutzungsziel ändert sich laut Chrak nichts. So soll das Areal mit künftigen Gewerbe- und Wohnungsneubauten auch den kommenden Generationen Neurieds zur Verfügung stehen. Das Darlehen für das Rathausgebäude am Hainbuchenring werde nun über einen längeren Zeitraum zurückgezahlt werden.