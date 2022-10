Sexualdelikte: Ex-Trainer festgenommen

Von: Michael Grözinger

Ein ehemaliger Fußballtrainer des TSV Neuried steht unter Verdacht, Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Vorige Woche wurde er verhaftet. © MSW

Ein ehemaliger Fußballtrainer des TSV Neuried, der jahrelang zahlreiche Jugendliche sexuell missbraucht haben soll, ist mehrere Monate nach Bekanntwerden der Vorwürfe verhaftet worden. „Neue Taten haben sich ergeben“, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Neuried – Die Ermittlungen gegen einen ehemaligen Fußballtrainer des TSV Neuried, der sich über Jahre sexuell an Jugendfußballspielern vergangen haben soll (wir berichteten), nehmen neu an Fahrt auf. Nachdem öffentlich monatelang keine Fortschritte verkündet worden waren, wurde der Verdächtige, der zuvor auf freiem Fuß gewesen war, am Dienstag vor einer Woche verhaftet. Das bestätigte jetzt eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I auf Nachfrage des Münchner Merkur .

EX-Trainer des TSV Neuried soll sich über Jahre sexuell an Jugendfußballspielern vergangen haben

Im Januar dieses Jahres war ans Licht gekommen, dass gegen den ehemaligen Neurieder Fußballtrainer wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen ermittelt wird. Ein Sportverein aus dem Großraum München hatte Anzeige erstattet, teilte die Polizei mit. Ob es sich bei diesem Verein um den TSV Neuried handelte, bei dem der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr tätig war, oder um einen anderen Klub, zu dem der Mann zuvor gewechselt war, ist weiterhin nicht bekannt.

Im Januar ging die Polizei noch von „insgesamt rund 20 Jugendlichen“ aus, die der Verdächtige über einen längeren Zeitraum seit 2016 – und damit großteils über Jahre, in denen er in Neuried tätig war, – sexuell missbraucht haben soll. Das Ausmaß der Taten scheint sich allerdings inzwischen deutlich vergrößert zu haben. „Derzeit sind es rund 30 mögliche Opfer“, teilt die Staatsanwaltschaft nun mit. Und: „Die Ermittlungen sind erheblich fortgeschritten, mehrere weitere Geschädigte und neue Taten haben sich ergeben.“ Konkreter wird die Pressesprecherin nicht, nur so viel: „Bisherige Tatvorwürfe sind sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung.“

Sexualdelikte im Fußballtrainig: Staatsanwaltschaft spricht von rund 30 möglichen Opfern

In den nächsten Wochen soll der Fall mehr und mehr aufgerollt werden. „Es sind weitere Vernehmungen von Geschädigten geplant, die Ermittlungen also noch nicht abgeschlossen“, erklärt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Bislang sei aber weder Anklage erhoben noch seien Verhandlungstage angesetzt.

Prekäre neue Informationen gibt es bezüglich der angeblichen Massagen, bei denen der Verdächtige mutmaßlich die sexuellen Übergriffe begangen haben soll (siehe auch Kasten). Auf Merkur-Nachfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass der Trainer „nach derzeitiger Kenntnis“ nicht die nötige Ausbildung, also die nötigen Scheine gehabt habe, um im Verein überhaupt Physio-Behandlungen für die Jugendlichen anbieten zu dürfen. Dennoch gebe es „keine Anhaltspunkte“, dass Verein oder Fußballabteilung dahingehend ihre Sorgfaltspflicht verletzt hätten. Auch ermittelt werde bislang weiterhin nur gegen den einen Verdächtigen, so die Staatsanwaltschaft.