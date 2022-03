Erste Mieter auf dem Campus Neuried

Von: Lara Listl

Im Hightech-Labor für Massenspektrometrie forscht das Unternehmen Evotec an neuen Medikamenten: (v.li.) Dirk Ullmann, Enno Spillner, Andreas Tebbe und Christoph Schaab. © Dagmar Rutt

Auf dem Campus Neuried geht es voran. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen. Das Life-Science-Unternehmen Evotec feierte am Freitag Eröffnung. Auf drei Stockwerke verteilt forscht die international agierende Firma an neuen Medikamenten.

Neuried – Als einer der ersten Mieter ist das Unternehmen Evotec auf dem Innovationscampus Neuried eingezogen. Mit Mitarbeitern, Bürgermeister Harald Zipfel und einer Violinistin als musikalischem Höhepunkt feierte die Firma am Freitag Eröffnung.

Eröffnungsfeier mit Mitarbeitern, Bürgermeister und Violinenspiel

Über den neuen Standort in Neuried freut sich besonders Evotec-Mitgeschäftsführer Enno Spillner. Wohnhaft in der Würmtal-Gemeinde kann er ab sofort innerhalb von drei Minuten zur Arbeit radeln. „Wenn meine Frau mich aus dem Homeoffice schmeißt, weiß ich jetzt, wo ich hinkann“, scherzte er. Ein weiterer Vorteil der Lage sei, dass das Unternehmen in Neuried mit mehreren Partnern aus dem Pharmazie- und Biotechnologiebereich direkt zusammenarbeiten könne. „Der Campus Neuried wird zu einem Biotech-Campus“, ahnt Spillner.

Feierten die Eröffnung: (v.li.) Andreas Lesser von Toni Immobilien, Bürgermeister Harald Zipfel sowie Zeljka Kadlubski und Enno Spillner von Evotec. © Dagmar Rutt

In sechs verschiedenen Ländern arbeitet Evotec, verteilt auf 15 Standorte. „Wir werden weiter wachsen – nicht nur in Neuried“, ist sich Spillner sicher. Waren es im Vorjahr noch 40 Mitarbeiter in München, sind es jetzt nach dem Umzug ins Würmtal 60, die sich auf drei Stockwerke mit Laboren und Büros verteilen. Ende dieses Jahres rechnet der Geschäftsführer mit einem Zuwachs auf etwa 80 Beschäftigte. Laut Spillner gibt es weit über 3000 Krankheiten, die noch nicht behandelbar beziehungsweise therapierbar seien. „Da haben wir also noch viel zu tun.“

Nach Evotec folgen im Sommer ein Fitnesstudio und später die Firma Goldbeck als Mieter

Bürgermeister Harald Zipfel hieß das Unternehmen willkommen. Die Frage, was auf dem Gelände des ehemaligen Hettlage-Areals entstehen könne, habe ihn schon zu Beginn seiner Zeit als Bürgermeister beschäftigt. Sein Wunsch, die Fläche für Wohnraum und Gewerbe zu nutzen, gehe nun in Erfüllung. „Dafür haben wir auch alles getan“, sagte Zipfel. „Es gibt fünf Buslinien, eine U-Bahn-Station sowie den Bahnhof Planegg in der Nähe. Und wem das nicht reicht, der kann gerne direkt nach Neuried ziehen.“ Den Mitarbeitern von Evotec werde die Gemeinde bei Bedarf auch bei einem Kinderbetreuungsangebot helfen, versprach Zipfel. Einen „kleinen Blick auf die Gewerbesteuer“ werfe er bei den Mietern des Campus Neuried natürlich auch. Nach Evotec werden weitere Firmen folgen, so im Sommer das Fitnessstudio Fit Star und Ende des Jahres die Firma Goldbeck.

Illustratorin bemalt die Tiefgaragen Ein-und Ausfahrten auf dem Campus Neuried

Eine Besonderheit des Neubaus sei auch die Innengestaltung, sagte Andreas Lesser, Bauherr des Projektes und Gesellschafter der Toni Immobilien Dr. Krafft KG. Die Illustratorin Katharina Konte hat nicht nur Tapeten für die Büros, das Foyer und die Treppenhäuser designt, sondern malt dieselben Natur-Motive wie Berge, Wiesen, Wälder und Seen auch mit Acrylmaker auf die Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen. Lesser: „Dann sieht es freundlicher aus und man fährt nicht wie üblich ins Dunkle.“

Verschönert die Tiefgarage: Katharina Konte, die auch die Tapeten der Büros entworfen hat. © Dagmar Rutt