Forst Kasten: Schweigen im Walde

Von: Victoria Strachwitz

Mit Transparenten und Baumbesetzungen protestierten eigens angereiste Aktivisten im Sommer 2021 gegen den geplanten Kiesabbau im Forst Kasten. Inzwischen herrscht bei dem Thema Ruhe – vorübergehend. © ww

Nach all der Aufregung um Baumbesetzer, Demonstrationen und Polizeieinsätze im Sommer 2021 ist es um den geplanten Kiesabbau in Forst Kasten auffallend still geworden. Hinter den Kulissen wird aber weiter an der Verwirklichung gearbeitet.

Neuried – Die Klimaaktivisten sind weg. Im Forst Kasten ist Ruhe eingekehrt. „Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm“, meint Tobias Ruff, ÖDP-Stadtrat in München. Der geplante Kiesabbau hatte über das Würmtal hinaus für viel Wirbel gesorgt. Was wird nun daraus? „Ein Antrag auf Erteilung einer Abgrabungsgenehmigung im Forst Kasten liegt dem Landratsamt bislang nicht vor“, erklärt die Sprecherin des Landratsamtes München, Christine Spiegel. Ohne diesen Antrag kann es keine Genehmigung und in der Folge auch keinen Kiesabbau geben.

Der geplante Kiesabbau im Forst Kasten sorgte 2021 bis über das Würmtal hinaus für viel Wirbel

Dabei tickt die Uhr. Die Eigentümerin des 800 Hektar großen Waldes, die Münchner Heiliggeistspital-Stiftung, hatte der Neurieder Firma Gebrüder Huber Bodenrecycling im Mai vergangenen Jahres den Zuschlag erteilt, auf einer Fläche von 9,5 Hektar auskiesen zu dürfen. Um das Vorhaben zu verwirklichen, hatte die Firma Gebrüder Huber zwei Jahre Zeit bekommen, den entsprechenden Antrag beim Landratsamt zu stellen. 16 Monate sind inzwischen rum – und der Antrag ist noch nicht gestellt.

„Dass man 16 Monate nichts hört, wundert mich schon“, sagt Tobias Ruff. Die Verwaltung der Heiliggeistspital-Stiftung obliegt dem Sozialreferat der Stadt München. Somit ist Ruff als Stadtrat mit dem Thema vertraut. Er hatte sich im Vorfeld der Pachtvergabe intensiv mit Forst Kasten und dem dort geplanten Kiesabbau befasst und dafür gesorgt, dass der Stadtrat nicht mehr hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich über die Angelegenheit diskutierte. Vergeblich hatte sich der Gewässerökologe und Forstingenieur auch um kreative Lösungen bemüht, die eine Auskiesung in Forst Kasten vom Tisch bringen sollten. Jetzt hakte er beim Sozialreferat nach, wie die Sache aktuell stehe und stellte fest: „Das Sozialreferat mauert.“ Die Gemeinde Neuried weiß auch nichts Neues zu berichten, hat in der Angelegenheit aber auch nicht viel zu melden. Und die Firma Gebrüder Huber will sich zum aktuellen Sachstand nicht äußern. Sie verweist an das Sozialreferat.

Vorerst bleibt es ruhig im Forst Kasten - das Thema Kiesabbau ist aber nicht vom Tisch

Dort wird deutlich, dass es noch viel Gesprächsbedarf zwischen der Stadt und dem Pächter der Stiftung gibt. „Es ist in dem Vertrag regelhaft vorgesehen, dass das Antragsverfahren mit der Stiftung als Verpächterin abgestimmt wird, damit die Inhalte und Vorgaben eingehalten werden“, erklärt die Sprecherin des Sozialreferats, Edith Petry, auf Merkur-Anfrage. Sie sagt, der Pächter bereite derzeit den Genehmigungsantrag mit den erforderlichen Unterlagen vor. „Es wird von einer Antragstellung im nächsten Jahr ausgegangen.“ Anschließend werde das Landratsamt die Voraussetzungen einer Genehmigung umfassend prüfen. Es bleibt also erst mal ruhig im Forst Kasten.