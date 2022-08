Noch Ausbildungsplätze frei

Von: Lara Listl

Teilen

Über das Dach des Münchner Olympiastadions laufen und mit dem Flying Fox quer durch das Stadion fliegen: Das alles erlebten Azubis 2020 während ihrer Ausbildung bei der Gräfelfinger Nabholz Autoreifen GmbH. © Nabholz Gräfelfing

Ob als Veranstaltungskauffrau, Kfz-Mechatroniker oder dualer Student – so mancher Würmtaler erlebt am 1. September den ersten Arbeitstag an seiner neuen Ausbildungsstätte. Wer nach wie vor auf der Suche ist, kann sich weiter für dieses oder bereits nächstes Jahr bewerben. Nicht alle Stellen sind bereits besetzt.

Würmtal – Fünf junge Anwärter haben am Donnerstag ihren ersten Ausbildungstag bei der Heinrich Nabholz Autoreifen GmbH in Gräfelfing. In drei Berufen bildet das Unternehmen aus. Eine Lehre als Kfz-Mechatroniker und Mechaniker für Reifen und Vulkanisationstechnik sei nach wie vor vor allem bei männlichen Bewerbern beliebt. Die Ausbildung der Kaufleute im Groß- und Außenhandel dagegen auch zunehmend weibliche Interessenten beginnen, berichtet Ausbildungsleiter Till Gerhard. Mit den fünf neuen und elf bereits angestellten bildet der Betrieb jetzt insgesamt 16 junge Menschen aus.

Motivation muss passen

Das Wichtigste bei neuen Berufsanwärtern seien Leistungsbereitschaft, Lernwille und die passende Motivation. „Wir bilden mit starker Motivation aus und übernehmen unsere Azubis auch gerne“, so Gerhard. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich auch noch jetzt für einen Ausbildungsplatz bewerben.

Gleiches gilt auch für die Fullservice-Agentur für Veranstaltungen, Personal und Sicherheit SLPN in Neuried. Zwei Neulinge starten am 1. September bei SLPN ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit der Fachrichtung Messekongress und Eventmanagement. Händeringend sucht die Agentur aktuell nicht nach weiteren Bewerbern, doch für einen Interessenten hätte das Unternehmen dieses oder nächstes Jahr noch eine Ausbildungsstelle zum Veranstaltungskaufmann oder zur Fachkraft Schutz und Sicherheit frei. „Wir freuen uns über Bewerber, die ihren Beruf von Grund auf erlernen möchten“, sagt Geschäftsführer Felix Lechner.

Verstärkt Umweltberufe

Bei der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH in Gräfelfing beginnen am Donnerstag drei Azubis als Kaufleute für Büromanagement, zwei duale Studenten Bachelor of Arts BWL und eine Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice ihr Berufsleben. Seit dem vergangenen Ausbildungsjahr setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben verstärkt auf die Ausbildung der Umweltberufe. Mit den Fachkräften für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie für Rohr-, Kanal- und Industrieservice sollen Nachwuchskräfte für eine saubere Umwelt sensibilisiert werden. Die Branche ist laut Wittmann-Personalabteilung systemrelevant und krisensicher und bietet viele Aufstiegsmöglichkeiten.

Auch duale Studiengänge zum Bachelor of Arts (BWL) mit integrierter Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bietet Wittmann an. Ebenso das duale Studium Umweltingenieurwesen mit integrierter Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. In beiden dualen Studiengängen erhalten Anwärter gleich zwei fundierte Abschlüsse.

Wer sich für dieses Ausbildungsjahr noch bewerben möchte, für den ist es noch nicht zu spät. Die Gräfelfinger Entsorgungswirtschaft GmbH freut sich auch jetzt noch über Bewerbungen. Freie Ausbildungsplätze gibt es aktuell für Kaufleute für Büromanagement sowie für Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice und für KFZ-Mechatroniker.