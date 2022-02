Omikron in fast allen Pflegeeinrichtungen

Von: Nicole Kalenda

Die Impfzentren des Landkreises sind nur zu 25 Prozent ausgelastet (Symbolfoto). © Kay Nietfeld/dpa

Die Radiospots laufen, die Impf-Guides sind unterwegs: Der Landkreis München rührt die Impf-Werbetrommel. Gleichzeitig nehmen die Corona-Fälle dank der hochinfektiösen Omikron-Variante weiter ungebremst zu. Knapp 9000 Bürger sind zurzeit infiziert.

Landkreis München – 4948 positiv getestete Corona-Fälle gab es in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis, 971 mehr als in der Woche zuvor. Auch die Zahl der aktuell Infizierten wuchs, um 1319 beziehungsweise 17,5 Prozent auf 8874. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt inzwischen bei 5,72, was mehr als Landesdurchschnitt ist (5,3) – und deutlich höher, als während der Delta-Welle. Vier Personen, so Landrat Christoph Göbel bei einer Pressekonferenz, liegen wegen Corona im Krankenhaus, 16 aus anderen Gründen.

Neue Vorgaben für Schulen und Kitas

Das Infektionsgeschehen an den Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen ist weiter dynamisch. Vor einer Woche gab es dort 2843 infizierte Personen, nun sind es 3372 und damit 18,6 Prozent mehr. Beim Umgang mit diesen Fällen hat die bayerische Staatsregierung die Vorgaben nochmals geändert – und die Gesundheitsämter außen vor gelassen. Die Ermittlung von Kontaktpersonen findet seit vergangener Woche nicht mehr statt. Schulen dürfen nun ganze Klassen in den Distanzunterricht schicken. Die Hürde ist hoch: Mindestens 50 Prozent der Schüler müssen infiziert sein. Bei Kinderbetreuungseinrichtungen wird ab 20 Prozent von einem Ausbruchsgeschehen ausgegangen. Der Träger verfügt dann die Schließung der Gruppe oder der ganzen Einrichtung. Göbel: „Wir wissen erst nachgelagert durch Meldung von den entsprechenden Maßnahmen.“

Während das Gesundheitsamt auf diesem Sektor entlastet wird, rechnet Göbel durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit Mehrarbeit. Angestellte in Pflege- und medizinischen Berufen müssen ab 16. März eine vollständige Impfung nachweisen und die Arbeitgeber fehlende Impfungen melden. Betroffene seien anzuhören, Stellungnahmen zu lesen, Erwiderungen zu ermöglichen, möglicherweise seien Anordnungen wie ein Arbeitsverbot zu treffen. „Das ist alles noch unklar und macht die Sache nicht leicht. Ich gehe davon aus, dass erhebliche zusätzliche Aufgaben auf uns zukommen“, sagte Göbel, der erneut forderte: „Es muss eine allgemeine Impfpflicht her, so schnell wie möglich.“ Mittlerweile steigt auch in den Pflegeeinrichtungen die Zahl der an Covid-19 Erkrankten. 159 Bewohner in 27 Einrichtungen (Vorwoche 138/14) sowie 173 Mitarbeiter in 42 Einrichtungen (131/34) waren es am Donnerstag. Göbel: „Fast überall sind inzwischen Mitarbeiter betroffen.“

Die drei Impfzentren im Landkreis bleiben bis Jahresende offen, aktuell beträgt die Auslastung 25 Prozent. Mitarbeiter sind seit dieser Woche als Impf-Guides unterwegs, um Zögerliche von der Covid-19-Impfung zu überzeugen. Stephanie Leushacke vom Impfmanagement des Landratsamtes berichtete von „freundlichen Gesprächen“. Ob diese zu Erstimpfungen geführt haben, vermochte sie nicht zu sagen. In der vergangenen Woche ließen sich bei insgesamt 7773 Impfungen durch Hausärzte und Impfzentren 611 Personen erstmals immunisieren.