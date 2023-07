Orkanböen fällen Dutzende Bäume

Von: Stefan Reich, Martin Schullerus

Teilen

Auf ein Haus in der Gautinger Straße in Neuried warf der Wind einen Baum. Die Feuerwehr konnte ihn entfernen. Schäden am Dach entstanden nicht. © Feuerwehr Planegg

Am Morgen nach dem Sturm sah das Würmtal arg zerzaust aus. Die Orkanböen, die kurz nach Mitternacht durchfegten, ließen Bäume umknicken, rissen Äste und Blattwerk ab und Verkehrszeichen aus der Verankerung. Die Feuerwehren waren die ganze Nacht über und am Mittwochvormittag im Einsatz. Wichtigstes Hilfsmittel: die Motorsägen.

Würmtal – Krailling war einer der Sturm-Schwerpunkte im Landkreis Starnberg. Feuerwehr-Kommandant Marco Zickler kam mit dem Zählen der Einsätze kaum hinterher. „Es war das volle Programm: Bäume auf geparkten Autos, Bäume in Oberleitungen – wir hatten in der Nacht gut 20 Einsätze“, sagte Zickler am Morgen danach im Merkur-Gespräch. Die Gemeinde Krailling wies am Nachmittag darauf hin, dass entlang der Würm noch viele lose Äste in Bäumen hängen würden und noch nicht alle Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen seien.

img_1923.jpg © Feuerwehr Planegg

Die Kameraden aus Gräfelfing rückten um 0.30 Uhr aus – es sollte eine lange Nacht werden, mit insgesamt 28 Einsätzen, und am Vormittag ging es weiter. „Das gesamte Gemeindegebiet war betroffen“, sagt Vize-Kommandant Florian Renner, der die Einsätze leitete. Das kleinste Problem waren eine Vielzahl von Verkehrszeichen, die aus der Verankerung gerissen wurden. Doch auch viele Bäume stürzten um. In der Irminfriedstraße etwa lag ein großer Baum quer über der Fahrbahn. In der Schulstraße und in der Finkenstraße hingen Bäume in der Stromleitung. Die Feuerwehr musste warten, bis der Energieversorger diese Bereiche vom Netz nahm, bevor sie die Bäume zerlegen konnte. Am Wasserbogen stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto.

Gegen 5.30 Uhr rückten die Helfer für eine kurze Pause ein. Um 7.15 Uhr ging es wieder raus, um Schäden zu beseitigen, die erst bei Tageslicht offenbar wurden, etwa ein umgestürzter Baum in der Waldstraße. In Gräfelfing – und übrigens im gesamten Würmtal – kam nach ersten Erkenntnissen kein Mensch zu Schaden. Auch die Sachschäden hielten sich in Grenzen. „Bei uns waren es vor allem Zäune und vereinzelt geparkte Autos, die beschädigt wurden“, sagte Florian Renner. Häuser blieben in Gräfelfing diesmal verschont.

rutt201sturm-schaden.jpg © Dagmar Rutt

Die Planegger Feuerwehr erreichte die erste Alarmierung um zwei Minuten vor Mitternacht. Bis zum Morgen absolvierten etwa 40 Kräfte 13 Einsätze, im Laufe des Vormittags sieben weitere. Dabei handelte es sich „überwiegend um abgebrochene Äste, entwurzelte Bäume und lose Gebäudeteile“, heißt es in einer Mitteilung. Auf das Dach der Haupthalle des Sportzentrums Martinsried in der Lochhamer Straße fiel ein großer Baum, der zunächst liegen blieb. Gegen 5.30 Uhr am Morgen fiel zwischen den S-Bahnstationen Stockdorf und Planegg ein Baum auf eine Oberleitung. Die Planegger Feuerwehr veranlasste Stromabschaltung und Streckensperrung und übergab die Einsatzstelle an die Kraillinger Kollegen. Die Bahnstrecke zwischen Pasing und Tutzing war massiv betroffen und über Stunden gesperrt. Die Gautinger Feuerwehr holte 100 Fahrgäste aus einem Regionalzug, der nahe des ehemaligen Bahnhofs Mühlthal liegengeblieben war, nachdem im Bereich des Bahnhofs Starnberg Nord ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt war. Dort mussten die Gautinger Einsatzkräfte Fahrgäste aus einer S-Bahn befreien. Die Reisenden mussten teils mehrere Stunden in den Zügen ausharren, bevor Transportfahrzeuge vor Ort eingetroffen waren.

Für die Neurieder Feuerwehr waren bis zum Vormittag zehn wetterbedingte Einsätze zu absolvieren. Bäume und Äste waren auf Straßen und Häuser gefallen. Nennenswerte Schäden seien dadurch nicht entstanden, berichtet die Neurieder Wehr.