Ostern – Fest der Freude und Familie

Von: Martin Schullerus

Teilen

Natur-bunte Eier von eigenen Hühnern, selbst gebackene Osterlämmer: Kraillings Gemeinderätin Andrea Schulte-Krauss liebt und lebt Ostern und beschenkt Freunde und Familie mit Begeisterung. © Privat

Ostern gehört mit Weihnachten zu jenen christlichen Feiertagen, die Kindheitserinnerungen prägen – und deren Rituale in ihrer Privatheit Teil der Persönlichkeit werden können. Im Merkur-Gespräch offenbarten Würmtaler Politiker in der Karwoche, was der höchste christliche Feiertag ihnen bedeutet und wie sie ihn als Kind erlebten oder heute begehen.

Würmtal – „Ostern bedeutet unter anderem eine sehr kurze Nachtruhe“, sagt Landrat Christoph Göbel aus Gräfelfing und lacht. Als bekennender evangelischer Protestant entfällt für ihn zwar die bei katholischen und orthodoxen Christen so wichtige, ja heilige Osternacht. Doch als Vater von vier Kindern hat er die Wahl jedes verantwortungsbewussten Osterhasen: „Entweder sehr spät schlafen gehen, oder sehr früh aufstehen.“ Die Entschädigung folgt am Ostersonntag auf dem Fuße, in Form jauchzender Kinderstimmen und leuchtender Augen. „Die Kinder laufen durch Haus und Garten, wecken uns in aller Herrgottsfrühe und schreien, dass sie das eine oder andere Osterei oder Nest entdeckt hätten.“ Ostern sei, ähnlich wie Weihnachten, für Kinder das Größte – und implizit auch für die Erwachsenen. „Diese unverdorbene Überraschung und Freude sind einfach herrlich“, begeistert sich Christoph Göbel. „Kinder sollen und dürfen da im Mittelpunkt stehen.“

Er selbst habe Ostern als Kind immer als „schöne Erleichterung“ erlebt. Karfreitag, umrahmt mit eher schwermütiger Musik und manch ernster Ermahnung der pietistischen Tante, war dann überwunden, und es brach sich mit Eiern als Symbol des Lebens und der Auferstehung, mit gutem Essen, erwachender Natur und eigenem Musizieren die Feststimmung Bahn.

In den vergangenen Jahren und auch heuer feiert der Münchner Landrat mit seiner Familie Ostern in Luzern, wo die Großfamilie mit Abstammung aus der Schweiz eine Wohnung hat. Die Kinder basteln ihre Nester selbst, aus einem Körbchen, Gras und Moos. „Das habe ich in leicht abgewandelter Form aus der eigenen Kindheit übernommen“, sagt Göbel. Sein Vater nutzte das Nest-Bauen seiner Buben für unbemerkte Gartenarbeit: So kam endlich das Moos von der Garage, und die Haselschösslinge wurden gestutzt.

Im Hause Göbel gibt es seit jeher am Karfreitag Fisch – früher Karpfen, heute mangels Begeisterung des Nachwuchses weniger fischige Arten. „Und Gründonnerstag aßen wir und essen auch meine Kinder sehr gerne Ei, Kartoffeln und Spinat.“ Die fleischlose Fastenkost bedeute freilich keineswegs, „dass wenig gegessen wird“. Am Ostersonntag gibt es klassisch Lammbraten. „Das passt auch wunderbar zur mongolischen Tradition meiner Frau, das mögen alle sehr“, sagt Christoph Göbel.

Leon Zipfel, Gemeinderat und Jugendbeauftragter in Neuried, sagt: „Als Kind war das Ostereier-Werfen für mich der beste Teil des Osterfestes, sogar noch besser als die Ostereier-Suche.“ Schließlich verlieh dieses Spiel dem ansonsten mäßig spannenden Osterspaziergang eine sportliche Wettkampf-Note mit viel Geschrei, guter Laune und dicken Backen von den kaputtgegangenen Eiern. „Auf einer Wiese werfen alle nacheinander ein Osterei. Dabei sollte das Ei nicht kaputtgehen, gleichzeitig versucht man aber, so weit wie möglich zu kommen. Dann wiederholt man das Ganze so lange, bis nur noch ein letztes ganzes Ei übrig bleibt. Das gehört dem Osterkönig oder der Osterkönigin“, sagt Leon Zipfel. „Die aufgeknackten Eier isst man natürlich und hat somit auch eine Belohnung für den zurückgelegten Weg.“

An Ostern und schon in den Tagen der Karwoche läuft Andrea Schulte-Krauss, Kraillinger Gemeinderätin, zur Hochform auf, weil sich dann zwei ihrer Hobbys auf wunderbare Weise vereinen: Hühner und Osterlämmer. „In der Karwoche backe ich traditionell Osterlämmer und bereite die Eier für die Nester vor. Seit wir selbst Hühner halten, muss ich nicht mehr färben, da unsere Liesl grüne Eier legt, unsere Damen aus der Hühnerrettung (Resi, Rupfi und Flauschi kommen aus industrieller Massentierhaltung und wurden von Rettet das Huhn e.V. gerettet und vermittelt) legen braune Eier und Walli weiße“, sagt Schulte-Krauss. Ihre Osterlämmer, denen ein Schuss Baileys das gewisse Etwas verleiht, verschenkt sie –wie auch die Ostereier – an Familie und Freunde. „Am Ostersonntag selbst laden wir gerne zum Osterbrunch und Ostereiersuchen ein. Bei Kindern ist das vor allem deswegen beliebt, weil in unserem Garten unsere beiden Hasen, die Hühner und Katzen unterwegs sind“, erzählt die Pentenriederin. „Und am Nachmittag gibt’s noch einen ausgiebigen Osterspaziergang.“

„Generell ist es wichtig, dass die Familie zusammenkommt – bei uns sind das vier Generationen – und miteinander eine gute Zeit hat. Vor allem die Urgroßeltern genießen es, dass die Urenkel so an ihnen hängen. Das ist bestimmt gut für alle“, berichtet die Planegger Gemeinderätin und dritte Bürgermeisterin Christine Hallinger. Weil sie und ihr Mann Stefan am Ostersonntag im Gottesdienst sind und am Ostermontag den Emmausgang von der Waldkirche zum Waldsanatorium mitgehen, bleibt nicht viel Zeit zum Kochen. „Wir werden mittags zum Essen gehen.“ Am Nachmittag darf Enkel Jonas im Garten auf Ostereiersuche gehen, diesmal leider ohne Cousin Noah, der bei seinen anderen Großeltern Ostern feiert. „Aber er wird es genießen, die Kinderküche einmal allein zum Spielen zu haben. Wir Erwachsenen dürfen ihm reihum Bücher vorlesen“, erzählt Christine Hallinger.

Für Peter Köstler, Bürgermeister von Gräfelfing, waren Ostern und die Karwoche über lange Jahre eine anstrengende und zugleich erhebende Zeit. „Als Ehrenamtlicher im kirchlichen Dienst ist man da gut beschäftigt“, sagt er. Es waren prägende Jahre, ob in der Jugendarbeit als Oberministrant, als Aushilfsmesner oder als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates: mit dem Schmücken der Kirche, den vielen Gottesdiensten, den Vorbereitungen etwa für das Osterfeuer kam man buchstäblich kaum zur Ruhe. Doch schon damals paarte sich die Verantwortung mit dem Hochgefühl, etwa bei der mit verteilten Sprechrollen vorgetragenen Lesung der Passionsgeschichte nach Johannes im Gottesdienst am Karfreitag. Peter Köstler: „Das sind Momente, die man nicht vergisst.“ Ebenso das Erlebnis einer spontanen, ungeplanten Osternachtsfeier gemeinsam mit seiner Frau Sabine Köstler im Münchner Dom.

Heute feiert die Familie Köstler Ostern deutlich geruhsamer. „Die Tradition des Osterfrühstücks mit der Familie ist geblieben, es gibt ganz klassisch Osterfladen, Schinken und bunte Eier.“ Und natürlich gibt es kein Ostern im Hause Köstler ohne eine Osternachtsfeier in der Kirche. Allerdings, so bekennt der Bürgermeister, genießt er die moderne Möglichkeit der Wahl: „Gehen wir zur Osternachtsfeier am späten Abend oder klassisch um 5 Uhr in der Früh – das entscheiden wir spontan.“ Tatsache sei bei ihm wie bei vielen anderen: „Die Osterfeierlichkeiten gehen dann auch schnell in normalen Urlaub über.“