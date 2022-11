Personalnöte bremsen die Post

Von: Victoria Strachwitz

Mangel an Menschen bei der Post (hier: Filiale Planegg): Die Personalnöte sind derzeit so eklatant, dass sie auf die Leistungsfähigkeit durchschlagen. © schönwälder

Die Post kommt nicht – und wenn sie kommt, herrscht ein Durcheinander. Ein Planegger Ehepaar ist sauer – die Post räumt Fehler ein, hat aber so schnell keine Lösung.

Planegg – „Wir haben eine Unregelmäßigkeit festgestellt“, sagt Susanne Weber (Name von der Redaktion geändert). Mit milden Worten beschreibt die Planeggerin das Chaos in Bezug auf ihre Postzustellung. Der Postbote kommt nicht nur unregelmäßig zu ihr nach Hause: „Montags kommt überhaupt keine Post mehr“, stellt sie fest. Manchmal lägen zwei Tage zwischen zwei Zustellungen. „Die Zeitschrift Focus kommt jetzt mit der Post am Samstag, eine Zeit lang kam die am Donnerstag.“ Und in ihrem Briefkasten an der Josef-Beyerl-Straße findet sie Post, die an Menschen adressiert ist, die an der Kardinal-Faulhaber-Straße und der Josef-von-Hirsch-Straße wohnen. Die Adressaten haben dann meist nur eines gemeinsam: Die gleiche Hausnummer.

„Das kann es nicht sein“, sagt Susanne Weber genervt. „Ich bin sehr angefressen. Da geht es auch um Datenschutz.“ Sie stelle fehlgeleitete Post in den richtigen Briefkästen zu. Ob sie aber alle Post bekomme, die ihr zugeschickt wurde, ahne sie nicht. Die Planeggerin habe versucht, mit ihrem Briefträger zu sprechen, und festgestellt, dass viele Aushilfen unterwegs seien. Ihr Mann habe sich bei der Post direkt beschwert. „Es ist etwas besser geworden.“ Aber gut sei es noch nicht.

Die Post räumt Probleme in und um Planegg herum ein. „Grund sind in erster Linie deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen“, so die Sprecherin der Deutsche Post DHL Group, Sonja Radojicic. Weber aber sagt, die Probleme seien nicht mit der Corona-Herbstwelle aufgetreten; sie habe sie schon im Sommer beobachtet. Das eigentliche Problem der Post scheint größer.

Sonja Radojicic erklärt, die Situation auf dem Arbeitsmarkt sei aktuell enorm angespannt. Um Zustellausfälle über mehrere Tage zu vermeiden, gebe es für Standorte mit besonders hohen Personalausfällen ein sogenanntes Corona-Notfallkonzept. Dieses sehe vor, dass Haushalte nur jeden zweiten Tag Briefe erhalten. „Eine werktägliche Zustellung an alle Haushalte kann dann wieder durchgeführt werden, wenn hierfür ausreichendes Personal vorhanden ist. Dies ist wiederum im Wesentlichen vom Infektionsgeschehen und von der Personalrekrutierung am Arbeitsmarkt abhängig“, so Radojicic.

Die Post sei auch aktiv geworden und habe bereits vor einigen Monaten die bundesweite Kampagne „werde-eine:r-von-uns.de“ gestartet. „Das Unternehmen unterstreicht dabei nochmals seine guten Arbeitsbedingungen und Löhne“, so die Sprecherin. Ein Brief- und Paketzusteller verdiene bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden zwischen 2400 und 3090 Euro brutto pro Monat, dazu Urlaubsgeld und ein dreizehntes Monatsgehalt, wirbt die Sprecherin.