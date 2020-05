„Pflegeberuf braucht mehr Würdigung“

Die Bedeutung der professionellen Pflege soll am heutigen Tag besonders gewürdigt werden. Ist das in Zeiten von Corona noch notwendig? Es sieht so aus.

Würmtal – Happy birthday, Florence Nightingale. 200 Jahre alt wäre die Begründerin der Krankenpflege heute geworden. Der diesjährige internationale Tag der Pflege, der immer auf ihren Geburtstag fällt – und das nicht zufällig – sollte ein ganz besonderer werden. Dann kam die Corona-Pandemie. Selten zuvor erfuhr die Pflege eine derartige Aufmerksamkeit. Doch was sind die Folgen?

„Das gab‘s noch nie“

Doris Oltmanns (56), Altenpflegerin im Evangelischen Alten- und Pflegeheim Planegg, arbeitet seit 30 Jahren in ihrem Beruf. Was sie in den vergangen zwei Monaten erlebt hat, „das gab’s noch nie“, sagt sie. Dank Corona arbeiteten Pflegekräfte unter Extrembedingungen und gleichzeitig im Rampenlicht. Die Angehörigen der Heimbewohner erkannten, was die Pflegekräfte leisteten. Sie brachten Mundschutz, Kuchen, Obst und Getränke für die Mitarbeiter. Auch die Heimleitung und der Träger zeigten Wertschätzung. So gab es auch mal Eis für alle, als schon wieder Corona-Tests anstanden (wir berichteten), und heute sind alle zum Weißwurstfrühstück eingeladen.

Kritik an Verteilung von Pflegebonus

Von der Politik aber ist Oltmanns enttäuscht. Sie freut sich, dass es jetzt einen Corona-Pflegebonus geben soll. Ihr Antrag ist auch schon gestellt. Doch sie ist bestürzt über die Ungerechtigkeit, mit der der Bonus verteilt wird. „Unsere Schüler waren die ganzen letzten Wochen täglich für uns da und bekommen nur 300 Euro.“ Ausgebildetes Pflegepersonal bekomme 500 Euro. Verwaltung, Reinigungs- und Küchenkräfte bekämen nichts. „Das ist nicht in Ordnung“, findet sie. Die seien ebenfalls die ganze Zeit im Einsatz gewesen, jeder habe Aufgaben übernommen, für die er sonst nicht zuständig sei. „Und was sind 500 Euro, wenn man täglich seine Gesundheit aufs Spiel setzt?“ Über die Spätfolgen von Covid-19 sei noch nichts bekannt. „Eine richtige Maßnahme wäre gewesen, die Pflege richtig anzuerkennen und die Gehälter mal richtig anzuheben.“ Doris Oltmanns hätte gerne, dass auch Politiker sehen, was in der Pflege geleistet wird. „Man denkt oft, die wissen gar nicht, wovon sie reden.“ Gerne würde sie mal einen Politiker einen Tag lang an die Hand nehmen und ihm ihre Arbeit zeigen. „Man kann sich die Arbeit sonst gar nicht vorstellen.“ Habe man eine andere Sicht, „versteht man unsere Not, wenn wir jammern“. Bei der IG-Metall gehe es immer ganz schnell, meint sie. Die streikten, und dann gebe es mehr Gehalt. „Bei uns wird immer geredet und dann passiert nichts.“ Dabei könne man mit einer größeren Würdigung des Berufes auch dem Fachkräftemangel begegnen. Doris Oltmanns selbst kann sich nicht vorstellen, einen anderen Beruf auszuüben. Sie liebe die Arbeit mit den Menschen, die Arbeit im Team, nie sei es monoton.

16 Altenheim-Bewohner verstorben

Und das gilt auch, nachdem die vergangenen Wochen sie und ihre Kollegen auf eine harte Probe stellten. Im April starben 16 Bewohner ihrer Einrichtung, einige an oder mit Covid-19. Ein Abschiednehmen war erst bei einer Gedenkfeier im Mai möglich. Diese habe dann allen gut getan. Doch zurück zum April: „Anfangs hatte jeder Angst“, auch das Personal. Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, wie die Maskenpflicht und die regelmäßigen Testungen des Personals, wurden schnell zur Routine und verschafften wieder Sicherheit. Aber die Bewohner litten unter der verordneten Isolation und Einsamkeit – und die Mitarbeitenden mit ihnen. „Da kreisen die Gedanken immer wieder“, auch zuhause könne man nicht abschalten. „Wenn man morgens aufstand, wünschte man sich, dass alles nur ein Traum war. Es war heftig.“

Jetzt hofft Doris Oltmanns, dass kein Rückfall kommt – und was den heutigen Tag der Pflege betrifft, dass ihre Arbeit dauerhaft Würdigung erfährt.