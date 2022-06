Abitur – das Ticket für die Zukunft

Von: Lara Listl

Teilen

Haben ihr Abitur in der Tasche: die Abiturienten des Feodor-Lynen-Gymnasiums in Planegg. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Nach zwölf Jahren im „Rotstift-Milieu“ haben sie es geschafft: In Dirndl und Lederhose holten die Abiturienten des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums (FLG) am Freitag ihre Zeugnisse ab. 31 Schüler schlossen ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma ab.

Planegg – Zwölf Jahre lang prägten sich die Abiturienten des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums neuen Stoff ein, lernten, übten und schrieben Prüfungen. Jetzt haben sie ihr Abitur in der Tasche. Nach einer Ruhepause starten die einen ins Studium, andere beginnen eine Ausbildung, und manche zieht es zum Reisen in die Ferne.

Haben ihren Schulabschluss in der Tasche: die Abiturienten des Feodor-Lynen-Gymnasiums in Planegg.

Ihr Zeugnis holten die Abiturienten am Freitag überwiegend in bayerischer Tracht gekleidet im Planegger Kupferhaus ab. Unter der Leitung von Peter Möltgen sorgte die Big-Band des FLGs mit Arthur Johnstons „Pennies from Heaven“ und Marvin Gayes „Inner City Blues“ für Tanzlaune. Und die Schwestern Berenike und Henriette Braun begeisterten mit zwei Darbietungen an Violine und Violoncello.

„Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen, jetzt haben wir alle unser Ziel erreicht“, sagte Abiturient Frederik Seitz. Gemeinsam mit Abiturienten Marie Ganter hielt er die Abschlussrede. Die Höhepunkte für die Schüler am Gymnasium seien die Abschlussfahrt nach Kopenhagen und die Mottowoche gewesen. In Letzterer kamen die Schüler der Abschlussklassen täglich neu verkleidet in die Schule und nutzten die Pause, um Fotos der kreativen Kostüme zu schießen.

Neben ihrem Zeugnis bekamen einige der Abiturienten auch Auszeichnungen und e-fellows-Stipendien für besondere Leistungen in den Fächern Physik, Chemie und Französisch überreicht. Die besten sechs FLG-Abiturienten dieses Jahres sind alle junge Frauen. Vier von ihnen schlossen ihre Schulausbildung sogar mit der Bestnote 1,0 ab. Namentlich sind das Marie Ganter, Meilee Ditsch, Eva Kundmann und Berenike Braun. Insgesamt haben 31 Schüler des FLG eine Eins vor dem Komma auf ihrem Zeugnis stehen.

Die besten sechs FLG-Abiturienten dieses Jahres sind alle junge Frauen

„Mit dem Abitur habt ihr euer Ticket für die Zukunft in der Hand“, sagte Planeggs Bürgermeiser Hermann Nafziger. Und das sei wertvoller als das 9-Euro-Ticket, schließlich öffne es die Türen für Studium und Ausbildung. Doch vor allem zeige es Durchhaltevermögen.

Schulleiter Matthias Spohrer erzählte, dass seine letzte Rede als „nerdig“ bezeichnet worden sei. Um dies nicht noch einmal zu hören, ließ er sich diesmal von Martin Luther, dessen 95 Thesen und dem Thema Reformation inspirieren. Auch im FLG habe es laut Spohrer eine Art Reformation gegeben, als zu Beginn der Corona-Pandemie festgestellt wurde, dass die Schulen noch in der „Kreidezeit festhängen und Digitalisierung ein Fremdwort ist“. Mittlerweile sei das FLG mit digitalen Geräten gut aufgestellt, und Spohrers erste These lautete: „Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen“. Zum Abschluss sang die Lehrerschaft ihren nun ehemaligen Schülern noch ein selbst getextetes Ständchen, bevor es gemeinsam zum Sektempfang ging.