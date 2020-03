Planegg: Deutlicher Vorsprung für Hermann Nafziger

Die SPD hat die Stichwahl verpasst. Am 29. März fällt die Entscheidung, wer der neue Planegger Bürgermeister wird, zwischen CSU-Kandidat Hermann Nafziger (56) und Cornelia David (59) von den Freien Wählern Dynamischen.

Planegg– Seit dem Amtsantritt Richard Naumanns 1966 stellte die SPD, unterbrochen nur von zwei Wahlperioden, stets das Planegger Gemeindeoberhaupt. Am Sonntag schaffte es Christine Berchtold, die Kandidatin der Sozialdemokraten, nicht einmal in die Stichwahl. Mit 13,4 Prozent der 5033 abgegebenen Stimmen (Wahlbeteiligung: 58,9 Prozent) reihte sie sich hinter Hermann Nafziger (25,9), Cornelia David (17,4) und Philipp Pollems (13,8, parteifrei für die FDP) ein. Auf Rang fünf folgte Judith Grimme (11,4) für den 2017 ins Leben gerufenen Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen. Astrid Pfeiffer (Wählergruppe für Planegg & Martinsried) erreichte nahezu ohne Wahlkampf 8,4 Prozent, Susanne Trenkle (Unabhängige Bürgermeisterin Planegg Martinsried) holte 5,1 Prozent. Nicht belohnt wurde die grüne Gruppe 21 für ihr jahrelanges Ringen um Nachhaltigkeit und moderates Wachstum im Gemeinderat. Angelika Lawo kam auf 4,6 Prozent. „Es ist traurig“, sagte sie am Sonntagabend im Rathaus. „Ich glaube, in unsicheren Zeiten profitiert die CSU.“

Auf den Stehtischen im Foyer standen Sektflaschen mit Gemeindewappen, die ungeöffnet blieben. Hausherr Heinrich Hofmann, der aus Altersgründen nicht noch einmal für die SPD antreten durfte, hielt mit einigen wenigen Besuchern die Stellung. „Ich bin nicht zufrieden. Ich kann es nicht sein. Die Kandidatur von Frau Pfeiffer hat uns nicht gut getan“, sagte er. Vor der Gründung der Wählergruppe war der Name Pfeiffer durch Astrid Pfeiffers Vater untrennbar mit der SPD verbunden gewesen. Die Tochter erklärte am Wahlabend: „Die Menschen haben sich für Wachstum entschieden, dafür stehen beide Kandidaten in der Stichwahl. Das muss ich respektieren.“

Nafziger will auf andere Parteien und Gruppierungen zugehen

Zu den Gästen im Rathaus zählte Philipp Pollems, der sich mit seinem Abschneiden zufrieden zeigte: „Ich kam aus dem Off und habe drei Monate Zeit gehabt.“ Er habe den respektvollen Umgang der Kandidaten untereinander geschätzt. CSU-Kandidat Nafziger zeigte sich erleichtert. „Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Mit acht Kandidaten war es für mich sehr schwer einzuschätzen. Der Wahlkampf war sehr kurz, nachdem ich spät und überraschend eingestiegen bin.“ Er werde jetzt auf die anderen Gruppierungen zugehen und um Unterstützung wer-ben. „Wir werden herausarbeiten, wofür wir stehen und was wir machen.“ Seine Konkurrentin am 29. März, Cornelia David, erklärte: „Es hat sich gelohnt, dass ich Hausbesuche gemacht habe. Ich bin einfach glücklich.“