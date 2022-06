Ja zu Recycling – nur nicht hier

Etwa 150 Interessierte wollten sich im Kupferhaus über die geplante Recyclinganlage informieren. Fragen waren ihnen erlaubt, Präsentationen nicht. © Michael Schönwälder

Das Interesse war groß – an die 150 Planegger versammelten sich am Dienstagabend im Kupferhaus, um sich über die von der Firma Glück geplante Bauschutt-Recyclinganlage in Ortsnähe zu informieren. Eingeladen hatte Bürgermeister Hermann Nafziger.

Planegg – Im Februar dieses Jahres hatte die Firma Glück die Genehmigung für eine Baurecyclinganlage südlich der Fürstenrieder Straße beantragt. Der Umweltausschuss befürwortete im April einstimmig eine solche Anlage, allerdings unter der Auflage einer zeitlichen Befristung. Das rief Anwohner im Planegger Enzianweg und Im Grund zum Widerstand auf (wir berichteten). Sie befürchten neben noch mehr Lärm und LKW-Verkehr die Entstehung eines Industrieparks.

Firma Glück plant Bauschutt-Recyclinganlage in Planegg

„Recycling ist hinsichtlich des Klimaschutzes ein wichtiges Thema“, begründete Hermann Nafziger die Entscheidung des Gremiums. „Aber so eine Anlage kann es nur befristet geben und im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages.“ Er wehrte sich gegen die Behauptung, dass die Gemeinde der Anlage bereits definitiv zugestimmt habe. „Das können wir gar nicht. Das ist schlicht falsch.“ Die Genehmigungsbehörde sei das Landratsamt, und von dort gebe es bislang keine Reaktion.

Unmut hatte sich auch im Vorfeld der Veranstaltung breitgemacht. Die Gegner, wie etwa die Bürgerinitiative „Wir sind Grund genug“, hatten ein anderes Format als die von Bürgermeister Nafziger initiierte Informationsveranstaltung mit anschließender Fragerunde gefordert. „Kritischen Stimmen“ sei so „kein Rede- und Präsentationsrecht eingeräumt worden“, beschwerte sich unter anderem Herbert Stepp, Vorsitzender des Grünzug-Netzwerks Würmtal. „Hier wird nur die eine Seite der Medaille dargestellt.“ Eine vorher angekündigte Protestaktion mit roten Karten blieb aber aus.

Planegger befürchteten die Entstehung eines Industrieparks

Markus Wahl, Geschäftsführer des Kiesunternehmens Glück, fasste für die Anwesenden seine Pläne für die Errichtung einer Baustoffrecyclinganlage zusammen. Das Material für die Verfüllung seiner Kiesgruben beinhalte viele recycelfähige Stoffe, erläuterte Wahl. Zum Beispiel diene Ziegelsplitt als Basismaterial für die Herstellung von Dachbegrünung. Tatsächlich müssten seine LKWs derzeit vier Stunden Fahrzeit einrechnen, um das Material woanders zu recyceln. „Jeder braucht Rohstoffe, aber bitte nicht bei uns“, so Markus Wahl. Ein vier Meter hoher Erdwall und eine sechs Meter hohe Betonmauer direkt vor dem mobilen Brecher sollen dafür sorgen, dass die erforderlichen Grenzen für Staub- und Lärm-Immissionen nicht überschritten würden. Das bestätigten die angefertigten Gutachten. Wahl: „Unser Fazit: Es gibt keine negativen Beeinträchtigungen für die Menschen, keine Zersplitterung und keine zusätzliche Verkehrsbelastung.“

Versuchten Bedenken zu zerstreuen (v.li.): Erich Groever, die Gutachter Hans-Christian Höfl und Jens Hunecke, Glück-Betriebsleiter Jan Pinkenburg und Glück-Geschäftsführer Markus Wahl. © Michael Schönwälder

Vortrag im Planegger Kupferhaus überzeugte nicht

Der Vortrag überzeugte die Bürger nicht. So forderte Ute Bouvain, Anwohnerin und Mitinitiatorin der Bürgerinitiative „Wir sind Grund genug“, eine Verifizierung der beiden Glück-Gutachten durch einen neuen Gutachter. Dem stimmte Wahl – wohl zur Überraschung der Fragestellerin – zu. Mathias Walterspiel, CSU-Gemeinderat aus Krailling, verwies auf den Flächennutzungsplan, in dem die fraglichen zwei Hektar als Agrarfläche ausgewiesen seien. Markus Wahl sagte dazu: „Im Landratsamt wird abgewogen, ob der Flächennutzungsplan gilt oder nicht.“

Malwina Andrassy von der Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz warnte: „Wir müssen das Gleichgewicht mit der Natur wahren.“ Irgendwann müsse mit Bauten im regionalen Grünzug Schluss sein. Andrassy zeigte sich auch besorgt hinsichtlich dem jüngst durch das Landratsamt genehmigten Kiesabbau im Planegger Wäldchen. Markus Wahl bot ihr daraufhin einen „Runden Tisch“ mit Experten an.