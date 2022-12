Friedensappell der Politrentner

Von: Nicole Kalenda

Gegenstand des Streits ist eine Kiesgrube, in der Europas größter Erdbecken-Wärmespeicher entstehen sollte. © Dagmar Rutt

Sie nennen sich Politrentner von Planegg und sie sehen mit Sorge den Streit, der um den Erdbecken-Wärmespeicher entbrannt ist. Fünf ehemalige Gemeinderäte und Ex-Bürgermeister Heinrich Hofmann richten einen Appell an die Bürgermeister von Gräfelfing und Planegg.

Planegg – „Der Tenor ist: Bitte setzt euch im Sinne eines Weihnachtsfriedens an einen Tisch!“, sagt Anneliese Bradel. Bradel vertrat 17 Jahre die grüne Gruppe 21 (gG21) im Planegger Gemeinderat, sechs Jahre davon als 3. Bürgermeisterin. Sie zählt zu den Politrentnern von Planegg, die nach der Kommunalwahl 2020 aus dem Gemeinderat ausschieden und seitdem regelmäßig alle vier bis sechs Wochen zu einem Stammtisch zusammenkommen. Auch Herbert Stepp gehört dazu, 18 Jahre für die gG21 im Gemeinderat, und Heinrich Hofmann (SPD), von Dezember 2014 bis April 2020 Bürgermeister, außerdem Werner Strobl (gG21), Monika Schulz (SPD) und Peter Weber (SPD).

Planegger Politrentner blicken mit Sorge auf den Streit um den Erdbecken-Wärmespeicher

Wenn sie sich sehen, meist im Bräustüberl, reden sie über Politik. Denn auch wenn sie in die zweite Reihe zurückgetreten sind, liegt ihnen die Entwicklung Planeggs und des Würmtals am Herzen. Zuletzt war das Anfang Dezember der Fall. Damals, so Hofmann, hätten sie beschlossen, sich öffentlich zum Erdbecken-Wärmespeicher-Projekt im Martinsrieder Feld zu äußern. „Wir haben gesehen, dass da möglicherweise etwas schiefgeht.“

Eine Erklärung wurde verfasst, doch die Ereignisse überschlugen sich. Die Bernhard Glück Kies-Sand-Hartsteinsplitt GmbH, die bis Herbst 2020 auf der 5,84 Hektar großen Fläche zwischen Martinsried und Gräfelfing 700 000 Tonnen Kies abgebaut hatte, tat kund, sie werde ab Januar die Verfüllung fortsetzen. Unterbrochen worden war diese für eineinhalb Jahre, um der Vision von Europas größtem Erdbecken-Wärmespeicher in der Kiesgrube Raum zum Reifen zu geben. Glück-Geschäftsführer Markus Wahl argumentierte unter anderem mit Strafzahlungen, die aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags mit der Gemeinde Planegg drohten, sollte das Unternehmen seinen Verfüllverpflichtungen nicht nachkommen.

Planegger Politrenter appelieren an die Bürgermeister von Gräfelfing und Planegg

Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler erklärte: „Das Desinteresse der Gemeinde Planegg an diesem Projekt war für das Scheitern mitentscheidend.“ Und die Initiativgruppe Wärmenetz Würmtal-Nord, zu der auch Politrentner Stepp gehört, veröffentlichte ein Positionspapier, in dem sie Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger massiv kritisierte und verantwortlich machte für das Aus für den Erdbecken-Wärmespeicher. Dieser sagte im Merkur-Gespräch: „Mir stinkt, dass wir immer vorgeschoben werden als Verhinderer.“ Er sehe die Verantwortung bei Gräfelfing und der Firma Glück.

Die Politrentner bitten nun, so Bradel, „um einen runden Tisch“, an dem neben den Bürgermeistern auch Vertreter des Landratsamtes, das den Verfüllbescheid ausgestellt hat, und der Firma Glück teilnehmen, außerdem Fachleute. Diese sollen unter anderem das Thema Abwärme des von der Max-Planck-Gesellschaft in Martinsried geplanten Großrechenzentrums erläutern, und was das für den Erdbecken-Wärmespeicher bedeuten könnte, in dem Wasser überschüssige Wärme aufnimmt, um sie bei Bedarf wieder abzugeben, etwa aus Geothermie oder eben dem Rechenzentrum. Bradel: „Wir brauchen den Erdbecken-Wärmespeicher, um klimaneutral zu werden.“

Streitpunkt ist eine Kiesgrube, in der der Erdbecken-Wärmespeicher entstehen sollte

Zum im Ton harschen Positionspapier der Initiativgruppe Wärmenetz Würmtal-Nord, die aus Gräfelfinger Grünen und Mitgliedern der gG21 in Planegg besteht, sagt sie: „Das sind alles sehr aktive Leute, die hochfrustriert sind. Man kann das als Ungeschicklichkeit auslegen. Sie haben in letzter Minute alle Hebel in Bewegung gesetzt.“ Und weiter: „Bei uns gab es auch Streitigkeiten, aber wir haben immer zur Fachpolitik zurückgefunden.“