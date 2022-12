Konzert im Schnee

Von: Nicole Kalenda

„Fröhliche Weihnacht überall“ sechshändig: Petra Löhlein sprang für eine erkrankte Schülerin ein und setzte sich zu Antonia (10 Jahre, r.) und Josefine (11) ans E-Piano. © Dagmar Rutt

Zum zweiten Mal spielen Klavierschüler unter freiem Himmel für Senioren in Plannegg. Vor dem Evangelischen Pflegezentrum verbreiteten sie Adventsstimmung.

Planegg – Von Mozarts Motette „Exsultate, jubilate“ bis zu „Fröhliche Weihnacht überall“ sechshändig am E-Piano: Gut eine Stunde lang verbreiteten Petra Löhlein und ihre zwei Dutzend Klavierschüler am Donnerstagnachmittag wieder Adventsstimmung im Freien vor dem Evangelischen Pflegezentrum in Planegg.

Planegger Klavierschüler geben Konzert vor Pflegeheim

Zum zweiten Mal fand das Konzert coronabedingt auf dem Vorplatz vor dem Gebäude statt. Besuche sind zwar inzwischen erlaubt, doch sei es „viel zu aufwendig“, so Löhlein, alle Kinder einen Test machen zu lassen, um im Gebäude auftreten zu können. Der Termin unter freiem Himmel hat noch einen Vorteil. Löhlein: „Für die Kinder ist es entspannt. Im Konzertsaal sind sie erheblich nervöser.“ Dick eingepackt und bemützt setzten sie sich in der Kälte auf dem vom Schnee freigeräumten Platz an das Instrument und erfüllten die Luft mit weihnachtlichen Klängen. Der frisch gefallene Schnee sorgte für winterliche Atmosphäre.

Auftakt mit selbst komponiertem Weihnachtslied der Sopranistin

Neben den Kindern und Jugendlichen war erstmals die Sopranistin Seung-Hee Jang mit von der Partie. Seit vergangenem Sommer ist Löhlein ihre Klavierpartnerin. Seung-Hee Jang eröffnete, mit Löhlein am E-Piano, das Konzert mit einem von ihr selbst komponierten Weihnachtslied und bildete mit der Mozart-Motette den Abschluss. Dazwischen spielten die Klavierschüler überwiegend Weihnachtslieder. Ein großer Lautsprecher sorgte dafür, dass die Klänge auch die Bewohner der oberen Stockwerke und die Menschen an der nahe gelegenen Bushaltestelle erreichten.