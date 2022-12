Trickbetrug: Polizei klärt mit Theater auf

Von: Lara Listl

Kein Schauspieler: Dominik Dobmeier ist stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Planegg und sprach nach einer Theateraufführung zum Thema Trickbetrug über aktuelle Maschen. © : Michael Schönwälder

Trickbetrüger erbeuten viel Geld, vor allem von Senioren. Die Polizei im Würmtal will darüber aufklären und setzt auch auf ungewöhnliche Methoden wie Theaterstücke.

Planegg – Die Türklingel läutet. Als der Bewohner öffnet, steht dort eine Handwerkerin. Hektisch erzählt sie ihm von einem Wasserschaden in der Wohnung darüber und dass sie sofort in sein Badezimmer müsse, um weiteren Schaden verhindern zu können. Der Mann ist skeptisch. Die Geschichte kommt ihm seltsam vor. Er wimmelt die Handwerkerin ab, schlägt die Tür zu und geht zurück in sein Wohnzimmer. Um dort festzustellen, dass ein Dieb durch die offene Terrassentür hineingeschlichen ist. Bargeld und Wertgegenstände sind verschwunden.

Polizisten und Theater Reply warnen im Planegger Kupferhaus vor skrupellosen Maschen von Trickbetrügern

Eine typische Masche von Trickbetrügern. In diesem Fall trug sich die Szene auf der Bühne des Planegger Kupferhauses zu. Zwei Darstellerinnen des „Replay Theater“ führten hier am Dienstag das Mitmach-Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind!“ auf, im Rahmen einer Informationskampagne der Polizei. Mithilfe von Rollenspielen zeigten die Darstellerinnen skrupellose Methoden von Betrügerbanden. Schauspielerin Pascale Ruppel mimte die Handwerkerin, ihre Kollegin Kathrin Gerlsbeck die Einbrecherin und ein Theaterbesucher den Bewohner des fiktiven Zuhauses auf der Bühne. Neben dem direkten Dialog mit den Darstellerinnen hatten die Theaterbesucher zudem die Möglichkeit, den anwesenden Polizeibeamten Fragen zu Präventionsmöglichkeiten zu stellen.

Ob es sich um eine falsche Bankangestellte im Nadelstreifenkostüm handelt, die mitteilt, dass es sich bei den soeben abgehobenen 1000 Euro für den Enkelsohn um Falschgeld handle und sie dieses unverzüglich sicherstellen müsse. Oder um eine freundliche Anruferin, die sich als Enkelkind in Geldnot ausgibt – die Botschaft von Ruppel und Gerlsbeck war klar: Trickbetrüger sind Profis, auf deren ausgefeilte Maschen jeder reinfallen kann.

Trickbetrüger sind Profis, auf deren ausgefeilte Maschen jeder reinfallen kann

In der Regel arbeiten Trickbetrüger im Kollektiv und lassen sich immer wieder neue Taktiken einfallen, berichtete der stellvertretende Dienststellenleiter der Planegger Polizeiinspektion 46, Dominik Dobmeier. Zuständig für die Würmtal-Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Krailling und Neuried sowie den Gautinger Ortsteil Stockdorf, haben die Beamten regelmäßig mit sogenannten Schockanrufen und Enkeltricks zu tun.

„Das Thema ist aktueller denn je“, betonte auch Holger Schmidt, Kriminaldirektor beim Polizeipräsidium München und Geschäftsführer des Vereins Münchner Sicherheitsforum. Kürzlich erst konnte in der Landeshauptstadt eine Trickbetrügerbande aus der Türkei geschnappt werden. Doch gebe es noch viele andere Banden auf freiem Fuß. Präventionsmaßnahmen wie das gezeigte Theaterstück sind ihm daher ein Herzensanliegen.

Meist arbeiten Trickbetrüger im Kollektiv und lassen sich immer wieder neue Taktiken einfallen

Überwiegend haben es Trickbetrüger auf Senioren abgesehen. Im Telefonbuch suchen die Täter nach älter klingenden Vornamen und rufen von einer vorgetäuschten Telefonnummer aus an, in der oft die Ziffernfolge 110 vorkommt. Sie geben sich als Verwandte, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus, um dann mithilfe einer erfundenen Geschichte möglichst viel Geld und Wertgegenstände abzuzocken. Alternativ zum Anruf klingeln sie teils auch direkt an der Türe.

Wie die Polizeibeamten der Planegger Inspektion im Kupferhaus betonten, sei es das Wichtigste, sich bei einem derartigen Anruf oder Besuch direkt an die Polizei zu wenden. Nur so können die Betrüger verfolgt und erwischt werden. Zudem sei es wichtig zu wissen, dass echte Polizisten oder Staatsanwälte niemals Geld oder Wertgegenstände zum Abholen verlangen und die Nummer 110 zwar angerufen werden kann, aber nicht selbst als Anrufnummer am Display erscheinen kann. Ist dies der Fall, handelt es sich um einen Betrugsversuch.

Planegger Polizeibeamte geben Tipps zur Prävention vor Trickbetrügern

Außerdem gaben die Polizisten den Tipp, den Vornamen im Telefonbuch auf den Anfangsbuchstaben zu kürzen oder komplett entfernen zu lassen. Die Theaterbesucher konnten dies direkt über ausliegende Listen erledigen. Für die Veranstaltung gab es viel Applaus von den Besuchern im Planegger Kupferhaus.