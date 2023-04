100 000 Euro fürs Kloster Maria Eich

Von: Nicole Kalenda

Pater Felix Meckl, hier im Dezember auf der Kloster-Baustelle, kümmert sich um die Erweiterung und Modernisierung des Konvents. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Planegg – Die Gemeinde Planegg bezuschusst die Erweiterung und Modernisierung des Klosters Maria Eich mit 100 000 Euro. Dies hat der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss des Gemeinderates am Montag einstimmig beschlossen.

Wie berichtet, gibt es in Maria Eich gerade zwei Baustellen. Seit September 2021 wird der dortige Augustinerkonvent erweitert und modernisiert. Die Fertigstellung ist im Sommer geplant, inklusive Tag des offenen Klosters am 1. Juli. Mitte März begann parallel die Sanierung des Wallfahrtsplatzes inklusive Erneuerung der Dachentwässerung von Wallfahrtskirche und -kapelle sowie Bau eines 50 Kubikmeter fassenden Löschwassertanks.

Gesamtkosten: 6,5 Millionen Euro

Stand November vergangenen Jahres belaufen sich die Kosten für beide Maßnahmen zusammen auf 6,5 Millionen Euro. 5,2 Millionen Euro entfallen auf die Klostersanierung. Auf Initiative von PP&M-Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour bestand für Gemeinderäte und Verwaltung kurzfristig im Vorfeld der Sitzung die Möglichkeit, sich einen Eindruck von den Arbeiten am Kloster zu verschaffen. „Alles nur das Nötigste, keine Prunkaccessoires“, berichtete von Schall-Riaucour im Ausschuss. Ursprünglich hätten die Augustiner mit Kosten in Höhe von 3,2 Millionen gerechnet, nun seien sie aufgrund der stark steigenden Preise in der Baubranche bei 5,2 Millionen angelangt. Die Diözese beteilige sich mit 950 000 Euro. Den Großteil stemmen die Augustiner, Konvent und bayerisch-deutsche Ordensprovinz.

„Wir haben das Heide-Volm verloren, wir verlieren zum Teil das Café Richter. Ich bin dankbar, dass die Augustiner ihren Standort in Planegg sichern“, sagte von Schall-Riaucour und regte an, den Zuschuss auf 120 000 Euro zu erhöhen. Diese Summe hatte die Nachbargemeinde Gräfelfing der Wallfahrtskuratie von Maria Eich für die Sanierung des Wallfahrtsplatzes samt Dachentwässerung und Löschwassertank zugesprochen. 3. Bürgermeisterin Judith Grimme, die die Sitzung leitete, sah keine Veranlassung, den Zuschuss zu erhöhen. Sie erklärte: „Maria Eich geht nicht, egal ob wir 100 000 oder 120 000 Euro geben.“ Und Florian Großelfinger (CSU) sagte: „Ich denke, wir sind schon relativ großzügig mit 100 000 Euro. Wir stehen in keinem Wettbewerb mit Gräfelfing.“

Während die Augustiner für die Finanzierung der Kloster-Modernisierung einen Kredit aufnehmen müssen, der sich, so von Schall-Riaucour, im fünfstelligen Bereich befindet, sei die Finanzierung der Arbeiten am Wallfahrtsplatz gesichert. Neben Gräfelfing gewährt auch der Landkreis München hierfür einen Zuschuss in Höhe von 150 000 Euro.