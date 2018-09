100 Vorschläge eingereicht

Namenssuche für Martinsrieder Ortsmitte

von Nicole Kalenda schließen

Heinrich Hofmann, Bürgermeister der Gemeinde Planegg, zeigt sich erfreut über die bisherige Beteiligung beim Namensgebungsprozess für die Martinsrieder Ortsmitte. In den vergangenen Wochen gingen rund 100 Vorschläge online, per E-Mail, per Fax oder per Post ein.