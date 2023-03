150 Jahre im Dienst der Gemeinschaft

Die Redner des Abends (v.l.): Kommandant Martin Heizer, der mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz ausgezeichnet wurde, Bürgermeister Hermann Nafziger, Kreisbrandrat Harald Stoiber, Landrat Christoph Göbel und erster Vorsitzender Josef Reithmeier. © Dagmar Rutt

„Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr“: Mit dem klassischen Gruß dankten Bürgermeister Hermann Nafziger und Landrat Christoph Göbel den Mitgliedern beim großen Festakt „150 Jahre Feuerwehr Planegg“ am Samstag im Kupferhaus. Allen voran ihrem Kommandanten Martin Heizer und dem Vorsitzenden Josef Reithmeier.

Planegg – Mit 150 Jahren sei die bereits 1873 gegründete Planegger Feuerwehr die älteste im ganzen Würmtal, würdigte Landrat Christoph Göbel das große Engagement und die Kameradschaft der 116 Aktiven, davon 17 Frauen. Für die blau uniformierten freiwilligen Feuerwehrfrauen und Männer aus dem gesamten Würmtal hatten die Planegger bei der großen Jubiläums-Gala im Kupferhaus eigens den roten Teppich ausgerollt. Mit 25 Jungs und Mädels war auch die Planegger Feuerwehrjugend im Kupferhaus vertreten. Ebenso Abordnungen aus den Partnergemeinden Bärenstein und Klausen in Südtirol.

„150 Jahre im Dienst unserer Gemeinde – so funktioniert unsere Gesellschaft“, lobte Bürgermeister und Schirmherr Hermann Nafziger und dankte den Freiwilligen der Planegger Feuerwehr, die rund um die Uhr bei der Gefahrenabwehr, aber auch bei Übungen im Einsatz sind. Durch den Biotech-Campus Martinsried und die gewachsene Hauptgemeinde Planegg seien die Einsätze immer umfangreicher und vielfältiger geworden. Inzwischen sei die Planegger Feuerwehr ein großes, gut ausgerüstetes „Hilfeleistungsunternehmen“ mit guter Tagesbereitschaft und ohne Nachwuchssorgen. Nafziger dankte ausdrücklich auch den vielen Arbeitgebern, die die Aktiven für 3000 Einsatzstunden im Jahr freistellten.

Von Anfang an sei die Planegger Wehr auch bei den Nachbargemeinden im Würmtal im Einsatz gewesen – und umgekehrt, lobten Kommandant Martin Heizer und der erste Vorsitzende Josef Reithmeier die Kameradschaft mit den Nachbarn. Bereits 1874 seien die Planegger laut Chronik zum Beispiel den Gautingern zur Hilfe geeilt. „Aus der Mitte der Gesellschaft für die Gesellschaft“ sei die Planegger Wehr 1875 gegründet worden, so Kreisbrandrat Harald Stoiber in seiner Rede. Leider nehme der Respekt für die Rettungsdienste heute ab. Das sei ein „gefährlicher Trend“. In eineinhalb Jahrhunderten sei es der Planegger Wehr immer wieder gelungen, sich neu zu erfinden, dazuzulernen, sich der Technik anzupassen.

Landrat Christoph Göbel sagte in seiner Gratulation, die Planegger Feuerwehr habe Maßstäbe für die 17 Jahre später gegründete Wehr im Nachbarort Gräfelfing gesetzt. Erst an diesem Freitag seien die Planegger ihren Gräfelfinger Kameraden bei einem Brand mit der Drehleiter zu Hilfe geeilt. „Mit eurer Kameradschaft und Herzlichkeit seid ihr Vorbilder.“ Zu den Bedingungen, dass der Dienst der freiwilligen Feuerwehren aufrecht erhalten bleibe, zähle auch kostengünstiger Wohnraum, sagte der Landrat. Doch er hoffe, dass die Gräfelfinger Kameraden nicht wie einst in der Inflationszeit 1923 mit einem Geldbetrag von 2500 Mark je Mann zum Stiftungsfest nach Planegg beordert werden müssten, scherzte Göbel – und überreichte dem Planegger Kommandanten ein Kuvert.

Nach übertragenen Grußworten von Innenminister Joachim Herrmann und Ministerpräsident Markus Söder mündete der große Festakt in die Ehrungen. Auf der Bühne des Kupferhauses erhielt Kommandant Martin Heizer das Ehrenkreuz der Bayerischen Feuerwehr.

Die Geehrten des Abends (v.l.): Matthias Kellner, Martin Fladerer (beide Silberne Ehrennadel), Reiner Scharf (Bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille), Andreas Schrittenlocher (Silberne Ehrennadel), Klaus Waldbart (Goldene Ehrennadel), Sonja Stolz, Kurt Drews und Bernd Budau (alle drei Silberne Ehrennadel). © Dagmar Rutt