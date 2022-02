182 000 Kubikmeter Aushub zu entsorgen

Von: Nicole Kalenda

Bis zu den Gewächshäusern der LMU-Institute besteht der Untergrund aus einer wiederverfüllten Kiesgrube. © Dagmar Rutt

Bauschutt, Straßenabbruch, Bodenaushub, dazu ein wenig Haus- und Sperrmüll: Was vor 50 Jahren in die Kiesgrube zwischen Martinsried und Großhadern gewandert ist, sorgt heute für hohe Entsorgungskosten. Denn für den U-Bahntunnel muss alles entfernt werden.

Martinsried – Der Kiesabbau beschäftigt die Würmtaler nun schon an die 100 Jahre. Bereits in den 1920ern wurde auf Gräfelfinger Flur im Martinsrieder Feld Kies gewonnen. Die ersten Kiesabbauflächen auf Planegger Grund wurden 1961 genehmigt. Die Auskiesung zwischen Großhadern und Martinsried begann in den 50er Jahren. So lauten zumindest die Informationen, die der U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co.KG (PMG) vorliegen. Die PMG realisiert für die Gemeinde Planegg als Bauherr die Verlängerung der U6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried.

Auf einer Länge von 500 Metern

Die künftige U-Bahntrasse quert die verfüllte Kiesgrube auf einer Länge von rund 500 Metern, beginnend am Ende des Bestands in der Elisabeth-Stoeber-Straße auf Münchner Stadtgebiet bis hin zu den Gewächshäusern der Ludwig-Maximilians-Universität westlich der Straße Am Klopferspitz auf Planegger Flur. Laut PMG-Geschäftsführer Dimitri Steinke wurde in diesem Bereich bis etwa 1970 Kies abgebaut. „Schon Mitte der 50er Jahre gab es erste Verfüllungen mit Bauschutt, Erdaushub und Hausmüll.“ Das sei in den 60er und 70er Jahren fortgesetzt worden. Bis 1976 sei zumindest der auf Planegger Gemeindegebiet liegende Abbaubereich wiederverfüllt gewesen.

Bereits im Planfeststellungsbeschluss von 2013 wurden Altlasten benannt. Damals gab es aber noch keine Untersuchungen des Untergrunds. Das holte die PMG im ersten Jahr ihres Bestehens nach. Anfang 2018 nach dem grundsätzlichen Ja des Planegger Gemeinderates zur U-Bahnverlängerung gegründet, veranlasste sie noch im Herbst Bohrungen an 15 Stellen zwischen Großhadern und Martinsried, verteilt über das gesamte Baufeld und bis zu 20 Meter tief. Dabei wurden Proben für bodenmechanische Laborversuche entnommen. In der Folge war dann von „sehr inhomogenen und unterschiedlich belasteten Auffüllungen“ die Rede, die sich zusammensetzen aus Bauschutt, Straßenabbruch und Bodenaushub, in geringem Maße auch Haus- und Sperrmüll.

15 Millionen Euro

Die PMG rechnet aufgrund der Erkundungs- und Planungsergebnisse mit 182 000 Kubikmeter Aushub, der im Laufe der Tunnelarbeiten entsorgt werden muss. Steinke: „Der Aushub wird sofort beim Ausheben vor Ort von einer eigens dafür abgestellten fachkundigen Person beprobt und anschließend auf die Zwischenlagerfläche gebracht. Dort werden die Aushubhaufwerke genauer analysiert und – abhängig von der jeweiligen Belastungsstufe – auf geeignete Deponien gebracht und dort der fachgerechten Entsorgung zugeführt.“ Die PMG erwartet Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro. „Den größten Posten bilden die unmittelbaren Entsorgungskosten samt Transportkosten“, so Steinke.

Weitere 2 Millionen Euro sind für eine Baugrundverbesserung angesetzt. „In manchen Bereichen werden wir wegen der statischen Anforderungen gezwungen sein, die inhomogenen und daher wenig tragfähigen Verfüllungen tiefer als bis zu der eigentlichen Tunnelsohle auszuheben. Diesen Bereich müssen wir dann mit tragfähigem, gutem Material verfüllen.“

Weil Kostensteigerungen die Förderfähigkeit des Projekts gefährden, soll die Entsorgung der Altlasten separat behandelt werden. Der Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur des Kreistags sprach sich einstimmig dafür aus, der Planegger Gemeinderat muss sich noch damit auseinandersetzen. Ist er einverstanden, träg die Kommune 6,67 Prozent der Kosten, der Landkreis 13,33 und der Freistaat 80. Bei 17 Millionen Euro macht der Planegger Anteil 1,13 Millionen aus.