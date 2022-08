30 Jahre deutsch-deutsche Freundschaft

Von: Andreas Deny

Am 23. Mai 1992 unterschrieb Planeggs damaliger Bürgermeister Alfred Pfeiffer im Beisein seiner Frau Ingrid das Freundschaftsabkommen bei einem Festakt im sächsischen Bärenstein. © Holzapfel

Seit drei Jahrzehnten verbindet Planegg eine Freundschaft mit Bärenstein im oberen Erzgebirge. Eine Freundschaft, die auch Corona überdauert hat. Auf dem Starnberger See wird das jetzt gefeiert.

Planegg – „Unsere Freundschaft mit Bärenstein währt inzwischen länger als die Existenz der Berliner Mauer“, sagt Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger ein wenig stolz. Dass die Verbindung einst zustande kam, war freilich eher ein Zufall. Im Februar 1990 bekam das Feodor-Lynen-Gymnasium Besuch von einer Gruppe Lehrer aus dem sächsischen Bärenstein. Organisiert hatten dies ein Planegger Lehrer und dessen sächsische Cousine. Im Martinsrieder Gasthof Schienhammer traf man sich anschließend zum Abendessen. Im November stattete dann Bärensteins damaliger Bürgermeister Heinz Grosser mit seinem Bauamtsleiter Planegg einen Besuch ab. Erste Kontakte waren geknüpft.

Hilfe beim Aufbau der kommunalen Verwaltung

Im Februar 1991 fuhr Planeggs Kämmerer und Geschäftsleitender Beamter Erwin Holzapfel mit seiner Frau Traudl nach Bärenstein. Westdeutsche Beamte waren aufgerufen, beim Aufbau der kommunalen Verwaltung in den neuen Bundesländern zu helfen. „Für einen bayerischen Beamten war das katastrophal“, erinnert sich Erwin Holzapfel. „Die Kenntnisse von Kommunalrecht waren dort äußerst dürftig.“ Was nicht verwundert habe, seien die Verwaltungsmitarbeiter doch branchenfremd gewesen. Der Kämmerer hatte bis dato in einer Posamentenfabrik gearbeitet, der Bauamtsleiter war gelernter Elektriker. Traudl Holzapfel, die die sozialen Einrichtungen der Gemeinde besichtigte, empfand den ersten Besuch als „Kulturschock“. „Das konnten wir uns nicht vorstellen.“ Besonders schlimm sei das Altenheim mit seinen Gemeinschaftsduschen gewesen, teilweise ohne Vorhang.

Freundschaftsabkommen unterzeichnet

Es bürgerte sich schließlich ein, dass Verträge und Vorlagen für Formblätter, die es in Bärenstein noch nicht gab, erst einmal ins Planegger Rathaus gefaxt wurden. Und wenn Erwin Holzapfel bis zu fünf Mal im Jahr die 430 Kilometer nach Bärenstein fuhr, wartete auf ihn dort schon ein Aktenstapel, ehe man sich abends schließlich gemütlich zusammensetzte und Vorurteile ausräumte. Am 23. Mai 1992 unterzeichneten Planeggs Bürgermeister Alfred Pfeiffer und sein damaliger Bärensteiner Amtskollege Rolf Franke das Freundschaftsabkommen der beiden Gemeinden. Seither haben sich enge Beziehungen entwickelt – vielfach auch auf privater Ebene. „Das Schöne ist, dass es immer ein Geben und Nehmen war“, sagt Traudl Holzapfel.

Festakt auf dem Starnberger See

Das Ehepaar freut sich jetzt auf den Besuch einer 30-köpfigen Delegation mit Bärensteins Bürgermeister Silvio Wagner und Jitka Gavdunová aus der tschechischen Nachbargemeinde Weipert. Die Gäste werden am Freitag, 2. September, gegen 18 Uhr am Planegger Kupferhaus erwartet. Zu einer Brotzeit geht es dann ins Stüberl des Feuerwehrgerätehauses. Der Samstag steht zunächst zur freien Verfügung. Abends findet dann der Festakt ab 19.30 Uhr bei einer Rundfahrt mit der MS Seeshaupt auf dem Starnberger See statt. Am Sonntag kommt man zu einem Frühschoppen im Vereinsheim der Naturfreunde Würmtal zusammen, ehe die Delegation gegen 13 Uhr die Heimreise antritt.

Untergebracht sind die Gäste teilweise im Hotel, teilweise privat bei Freunden. „Es gibt schließlich viele langjährig gewachsene Verbindungen“, so Bürgermeister Nafziger.