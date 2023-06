3000 Besucher bei großem Aktionstag

Auf großes Interesse bei den Besuchern stieß die Einsatzübung des Technical Rescue Teams. © Michael Schönwälder

Gleich zum Auftakt schwebte der Polizeihubschrauber auf dem Sportplatz ein: Unter weiß-blauem Sommerhimmel kamen rund 3000 Würmtaler am Samstag zum Aktionstag „150 Jahre Feuerwehr Planegg“ auf das Gelände am Feodor-Lynen-Gymnasium.

Planegg – Die Mühe hat sich gelohnt: 3000 Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, zählte die Freiwillige Feuerwehr Planegg am Samstag beim großen Aktionstag auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums. Die Wehr präsentierte ihren gesamten Fuhrpark. Ein Magnet war auch das große Flugfeldlöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr Oberpfaffenhofen, das für drei Stunden Station machte. Die jüngsten Besucher schätzten die große Hüpfburg, aber auch die Rallye mit praktischen Übungen: „Wie setze ich einen Notruf ab?“

Bis 18 Uhr sollte das Spektakel gehen. „Bis die Letzten gegangen sind, hat es noch länger gedauert“, sagt Mathias Singer, bei der Feuerwehr zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. „Man hat gemerkt, dass die Leute begeistert waren.“ Eltern hätten das große Angebot für Kinder gelobt.

Bis 22 Uhr aufgeräumt

Für die Organisation verantwortlich waren Michaela Budau sowie die Geschwister Anna-Lena und Michael Dürrschmidt, der 2. stellvertretende Kommandant. Im vergangenen Herbst hatten die Vorbereitungen begonnen, am Samstag waren 90 ehrenamtliche Feuerwehrler im Einsatz. Nach dem Fest wurde noch bis 22 Uhr aufgeräumt und am Sonntag im Gerätehaus alles gereinigt. An den Ständen gab es Schmankerl wie Grill-Spezialitäten mit Pommes, dazu eine Prosecco-Bar und hausgemachte Kuchen – zum Beispiel die gebackene Notruf-Nummer 112 aus Schokoteig.

Zu bewundern waren die Drehleiter sowie der Dekontaminationscontainer für die Reinigung der Einsatzkräfte bei Gefahrguteinsätzen, der im Sommer 2021 auch bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal zum Einsatz gekommen war. Voller Stolz präsentierte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger das historische, top gepflegte feuerrote Tanklöschfahrzeug mit Pumpe und Holzbank für die Einsatzkräfte, ein Mercedes Baujahr 1964.

Vorverkauf für Partyabend hat begonnen

Am Sportplatz war ein Erste-Hilfe-Zelt aufgebaut. Interessierte konnten ihre Kenntnisse auffrischen: Wie funktioniert die stabile Seitenlage? Wie setze ich einen Notruf ab? Auch Rauchmelder und Feuerlöscher wurden rege getestet. Polizeibeamte informierten über Drogen- und Gewaltprävention, Einbruchschutz, aber auch über den „Enkeltrick“ mit Schockanrufen. „Legen Sie auf!“, riet der Gräfelfinger Kontaktbeamte Georg Anner.

Hochbetrieb herrschte auf der Riesen-Hüpfburg: „Ohne örtliche Firmen, die Geld- und Sachspenden beigetragen haben, hätten wir uns das gar nicht leisten können“, sagte Michaela Budau. An der Spritzwand, beim Biertragl-Klettern und Schlauch-Kegeln vergnügten sich ebenfalls Kinder. Vor Ort konnten Interessierte das mobile Labor des ABC-Zugs München Land testen.

Die Zuschauer drängten sich hinter den rot-weißen Absperrbändern, als das Technical Rescue Team in einer Übung zeigte, wie eine verletzte Person nach einem Unfall aus einem Fahrzeug zu befreien ist. Weitere Höhepunkte waren eine Modenschau mit Feuerwehrleuten in Schutzanzügen sowie Vorführungen der Jugendfeuerwehr und Brandbekämpfung.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten gehen weiter: Am Samstag wurden die ersten Tickets für den Partyabend mit der Blechblos’n am Samstag, 22. Juli, im Kupferhaus verkauft. Wer nicht zum Zug gekommen ist, hat eine weitere Möglichkeit beim Festgottesdienst mit Fahrzeugweihe und Weißwurstfrühstück am Sonntag, 9. Juli, oder kann sich auf der Webseite feuerwehr.planegg.de Eintrittskarten sichern.

Christine Cless-Wesle