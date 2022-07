5000 Euro ausgelobt für nachhaltige Ideen

Von: Nicole Kalenda

Der Umweltpreis-Flyer geht an alle Haushalte. © Planegger Umweltpreis

Mehr Teilnehmer und Corona-Bedingungen, die einen Festakt im Kupferhaus zulassen: Das wünscht sich Peter von Schall-Riaucour für den von ihm gestifteten Planegger Umweltpreis.

Planegg - Drei Monate haben Planegger und Martinsrieder noch Zeit, sich für die zweite Auflage des von von Schall-Riaucour ausgelobten Umweltpreises zu bewerben. Einsendeschluss ist der 20. Oktober. Ende des Jahres soll die Jury tagen und Anfang 2023 die Preisverleihung stattfinden.

Von Schall-Riaucour sitzt für Pro Planegg & Martinsried im Gemeinderat, gehört zum erweiterten Vorstand der Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz und hat 2021 den Planegger Umweltpreis wieder aufleben lassen. Zwischen 1996 und 2009 war dieser, mit 500 Euro dotiert, viermal vergeben worden. Von Schall-Riaucour zog das Ganze größer auf. Mit der Gemeinde als Schirmherrin sprach er bei der Premiere im vergangenen Jahr bei acht Bewerbungen vier Projekten insgesamt 6000 Euro zu. Heuer sind es 5000 Euro, die zur Verfügung stehen. „Das Wichtigste ist, etwas für die Umwelt zu tun. Aber in Zeiten wie diesen mit steigenenden Energiekosten ist das Preisgeld sicherlich ein schöner Nebeneffekt“, sagt von Schall-Riaucour.

Bewerben können sich Bürger, Vereine, Gruppen und andere Organisationen nicht kommerzieller Art aus Planegg und Martinsried. Ausgezeichnet werden Aktivitäten und Projekte zur Verbesserung der Umweltsituation in der Gemeinde, „die über das übliche Maß hinausgehen“, wie es in einem Flyer heißt, der diese Woche an alle Haushalte verteilt wird. Im vergangenen Jahr zählten dazu auch die naturnahe Verwilderung eines Gartens sowie das Engagement einer Plastikpatin. Die Bewerbungsunterlagen samt Projektbeschreibung müssen bis 20. Oktober das Planegger Rathaus erreichen (Pasinger Straße 8, E-Mail: gemeinde@planegg.de). Von Schall-Riaucour: „Wir sehen an der Hitze, die gerade herrscht, wie sich das Klima verändert und wie wichtig es ist, sich für die Umwelt zu engagieren.“