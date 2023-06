70 Jahre Augustiner in Maria Eich

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Sind in Maria Eich zu Hause: (v.l.) Pater Felix, Pater Alfred und Pater Christian. © Andreas Wenzel

Maria Eich und die Augustiner sind untrennbar verbunden. Das war nicht immer so. 1953 wurde Pater Bernward der Zutritt verwehrt, als dieser seine Stelle als Wallfahrtskurat antreten wollte. Dieses Wochenende feiert das Planegger Kloster Jubiläum.

Planegg – Die Augustiner haben 1953 die Seelsorge am Wallfahrtsort Maria Eich in Planegg übernommen. Jetzt begehen sie ihr 70. Jubiläum. Los geht’sam Freitag, 23. Juni, mit einem Fest für all die Handwerker, die seit September 2021 an der inzwischen nahezu abgeschlossenen Modernisierung und Erweiterung des Klosters Maria Eich mitwirken. Am Samstag weiht Pater Lukas, der Provinzial der deutschen Augustinerprovinz, die Räume im neuen Anbau. Dazu sind Brüder aus den anderen Augustinerkonventen eingeladen sowie Familienangehörige der Planegger Patres. Und am Sonntag beginnt um 11 Uhr der Festgottesdienst mit Pater Lukas als Festprediger, bei guter Witterung im Freien, bei Regen in der Wallfahrtskirche.

Rückkehr in den Münchner Raum

Mitte des 20. Jahrhunderts erlebten die Ordensgemeinschaften in Deutschland eine Hochzeit. Und die Augustiner sehnten sich nach München zurück. Im Zuge der Säkularisation war ihr Kloster 1803 in der Innenstadt, heute das Polizeipräsidium, aufgelöst worden. 150 Jahre später „wollten wir expandieren“, wie Pater Christian sagt, seit 2020 Prior des Klosters Maria Eich. Eine Pfarrei in München wurde angestrebt. Doch das Erzbistum München und Freising machte zur Bedingung, dass die Augustiner zunächst die Seelsorge an den Wallfahrtsorten Maria Eich in Planegg übernehmen.

Pater Bernward wurde als Wallfahrtskurat bestimmt. Am 4. September 1953 erhielt dieser die Anweisung, „sofort Maria Eich zu übernehmen“, wie es in der Klosterchronik heißt. Der Wallfahrtsort wurde damals nur im Sommer genutzt. Es gab den Freialtar, die Gnadenkapelle und ein Mesnerhaus, in dem sich das Nötigste für die Gottesdienste befand. Dort waren auch Schwestern vom Dritten Orden untergebracht. Und diese wussten ebenso wie der Planegger Pfarrer nichts vom Auftrag der Augustiner. Also verweigerten sie Pater Bernward den Zutritt. Nach Hin und Her und Gesprächen mit Vertretern des Erzbistums durfte der Augustiner schließlich am 21. September 1953 „seinen Einzug in Maria Eich halten, während die Schwestern am nächsten Tag abzogen“, so die Chronik. Und weiter: „In Ermangelung eines Bettes schlief er drei Nächte auf dem Fußboden und lebte von Brot und ,deutschem‘ Tee.“ Den ersten Sonntagsgottesdienst hielt Pater Bernward am 27. September – vor 17 Besuchern. „Der Empfang war eher kühl“, sagt Pater Christian. An Allerheiligen traf Pater Angelus ein, fortan waren die Augustiner zu zweit. Den ersten Lohn für die seelsorgerische Arbeit zahlte die Erzbischöfliche Finanzkammer am 23. Dezember aus, drei Monate nach dem ersten Gottesdienst. In der Chronik ist zu lesen: „Der erste Winter 1953/54 verlangte infolge finanzieller Not viel Opfer und Verzicht. Dazu gab es dreimal einen Wasserrohrbruch.“

Anfängliches Misstrauen schwand

Weil das Mesnerhaus zu klein war, beschlossen die Augustiner, ein neues Kloster zu errichten. Der Grundstein wurde am 17. Juni 1954 gelegt. Während des Baus mussten die Augustiner mit Gerüchten kämpfen, sie würden eine große Klosterbrauerei wie in Andechs oder Ettal errichten und den halben Wald abholzen.

Im Laufe der Jahre schwand das Misstrauen, die Zahl der Gottesdienstbesucher wurde größer. Heute kommen an Sonn- und Feiertagen zwischen 120 und 150 Gläubige zum 9-Uhr-Gottesdienst und rund 300 um 11 Uhr. Werktags um 8 Uhr sind es zwischen zehn und 25. Seit Beginn des neuen Jahrtausends bemühen sich die Augustiner, sich neu auszurichten. „Wir haben die Vision von der geistigen Mitte, wo die Menschen gerne hinkommen“, sagt Pater Alfred, selbst seit 2000 in Maria Eich. Ein sichtbares Zeichen ist das Seelengärtlein, das 2015 eingeweiht wurde und zu Ruhe und Besinnung einlädt. „Das Jahresprogramm zeugt davon, dass wir den Ort beleben“, so Pater Christian – mit Konzerten, Vorträgen und Meditationen, aber auch einem Termin für den gemeinsamen Frühjahrsputz.

Wenn die Augustiner demnächst die Klostermodernisierung abgeschlossen haben, bleibt Luft für Neues. Ein Zukunftsbild möchten sie erstellen. „Die Frage ist, was der Ort den Menschen hier noch bieten kann.“ Kirchliches Leben werde sich auf Zentren fokussieren. Pater Christian: „Die Hoffnung der Augustiner ist, dass wir so ein Zentrum werden können.“