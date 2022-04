Abschied von einem Menschenfreund

Viele Würmtaler, allen voran die Fahnenabordnungen der Planegger Vereine, gaben am Samstag Planeggs Altbürgermeister und Ehrenbürger Günther Schuppler das letzte Geleit. Der ehemalige Kommunalpolitiker (CSU) war am Dienstag im Alter von 89 Jahren verstorben. © Michael Schönwälder

In einer berührenden und würdigen Abschiedsfeier wurde am Samstag Günther Schuppler, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Planegg, zur letzten Ruhe geleitet. Die Pfarrkirche St. Elisabeth war zum Requiem gefüllt wie sonst nur zu Hochfesten.

Planegg – Wegbegleiter aus seiner langen politischen Laufbahn von der Jungen Union bis zum Bezirksrat und aus den vielen Vereinen, denen Günther Schuppler als Mitglied oder Vorsitzender verbunden war, hatten sich versammelt, um ihm die letzte Ehre und ihren Dank zu erweisen: Altbürgermeister und Bürgermeister, Gemeinderäte und Beamte von Gräfelfing bis Gauting, Fahnenabordnungen von Rotem Kreuz über Schützenvereine bis zur Würmesia waren da; selbst die Feuerwehr hatte trotz Übung an diesem Vormittag eine Abordnung geschickt.

Pfarrer Johannes von Bonhorst würdigte Günther Schuppler als „Mann des öffentlichen Lebens“ und sprach ihm ein herzliches „Vergelt´s Gott“ aus für seine vielseitigen Tätigkeiten in der Gemeinde und in der Pfarrei. „Gott sei Dank hat ihn sein Lebensweg nach Planegg gebracht.“ Als Aussiedler aus dem Sudetenland fand Schuppler zuerst eine Heimat in der Pfarrsiedlung, war viele Jahre eine Stütze des Kirchenchors und seit 1971 bis zu seiner Wahl als Bürgermeister 1982 Mitglied im Pfarrgemeinderat, wenn auch nicht Vorsitzender. Dazu war er in seinen vielen anderen Ehrenämtern zu eingespannt.

Die Münchner Dombläser und Organist Maximilian Betz begleiteten die Feier mit Teilen aus der Messe von Franz Schubert, die Schuppler so oft im Kirchenchor gesungen hatte. Sein Sohn Matthias und Matt Ullmann mit Saxophon und Gitarre zeigten mit ihren Beiträgen die große musikalische Spannweite im Haus Schuppler. Pfarrer von Bonhorst charakterisierte den Verstorbenen als „eloquent und kommunikativ“, aber auch als guten Zuhörer, den Menschen zugewandt, und als „Brückenbauer“. Diese Fähigkeit zum Ausgleich hatte er unter anderem als Vorstand der Musikschule unter Beweis gestellt.

„Nun nehmen wir ihn in die große Danksagung der Eucharistiefeier mit hinein – er hat sein Ziel erreicht.“ Der österliche Blumenschmuck und die brennende Osterkerze ließen die Hoffnung auf die Auferstehung sinnfällig aufleuchten. „Wir stehen all in Gottes Hand, lebt wohl, auf Wiedersehn“, intonierten die Bläser zum Ausklang.

Im Anschluss an den Gottesdienst würdigten Bürgermeister Hermann Nafziger und Landrat Christoph Göbel den Verstorbenen für seine engagierte Tätigkeit. Nafziger dankte seinem „Förderer, Mentor, Ratgeber und Freund“, einem außergewöhnlichen Menschen und „politischen Urgestein“ für seine unvergesslichen Verdienste um die Entwicklung von Planegg und Martinsried. „Hat der Mann einen Zwillingsbruder“, fragte man sich – so engagiert und „omnipräsent“ sei er gewesen. Der Unterschied vom Ehren- zum Hauptamt als Bürgermeister 1984 sei fast nicht merkbar gewesen. „Du lebst in all unseren Herzen ein zweites Mal“, so Nafziger.

Landrat Göbel lobte Günther Schuppler als engagierten Kreisrat und „außergewöhnlichen Kommunalpolitiker“, als sehr zuverlässigen und liebenswerten Menschen. Er hob seinen Einsatz für den Wissenschaftsstandort Martinsried sowie für soziale Belange und „Demokratie, Frieden und Rechtsstaat“ hervor und erinnerte daran, dass er diese Werte in der Arbeitsgemeinschaft Politik und Zeitgeschichte an den Würmtaler Gymnasien auch an die Jugend weitergegeben habe. Als Wegbereiter der deutsch-französischen Partnerschaft und Helfer bei der Flüchtlingskrise im Balkankrieg habe er sich als „wahrhaft christlich-sozialer Politiker“ bewährt. Zuletzt dankte Göbel der „Frau an seiner Seite: Sie haben einen wunderbaren Menschen mit uns geteilt.“

Dass das für die Familie nicht immer leicht war, erwähnte Günther Schupplers Sohn Matthias, der den übervollen Terminkalender seines Vaters Revue passieren ließ. Für die Familie blieben da nur „rudimentäre Kapazitäten“. Aber „demokratische Politik kann nur stark sein, wenn Politiker sie zu ihrer Herzenssache machen“. Sein Motto „versöhnen statt spalten“ trotz seiner traurigen Jugenderinnerungen sei nicht selbstverständlich gewesen. „Wir brauchen auch heute dringend Menschenfreunde wie meinen Vater, die ausgleichen können“, mahnte er zuletzt.

Friederike Tschochner