Alarmsignal Artensterben

Die Fakultät für Biologie der LMU München in Martinsried hat sich am Mittwoch bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Als besonderen Programmpunkt gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema Biodiversität – bei der der Konsens größer war als erwartet.

Martinsried – Das Thema der Podiumsdiskussion klang vielversprechend: „Biodiversität in Bayern – Volksbegehren erfolgreich. Und jetzt?“, so der offizielle Titel. Auch die Runde der geladenen Gäste ließ eine hitzige Debatte erhoffen. Professor Michael Schrödl von der Zoologischen Staatssammlung München, der sich bei Scientists for Future engagiert, Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung München, ödp-Politiker Thomas Prudlo und Imker Hubert Dietrich vom Bienenzuchtverein Starnberg sollten Kreisobmann und Landwirt Anton Stürzer vom Bayerischen Bauernverband und Jakob Opperer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, gegenüberstehen. Doch Stürzer musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen, weshalb Opperer betonte, dass er hier und heute alleine „eine gewisse SündenboBei der Podiumsdiskussion: (v.li) Dietrich Huber vom Bienenzuchtverein Starnberg, Professor Michael Schrödl von der Zoologische Staatssammlung München, Moderatorin Natascha Turetzek Zhang, Jakob Opperer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung und Thomas Prudlo (ödp München).Bei der Podiumsdiskussion: (v.li) Dietrich Huber vom Bienenzuchtverein Starnberg, Professor Michael Schrödl von der Zoologische Staatssammlung München, Moderatorin Natascha Turetzek Zhang, Jakob Opperer, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung und Thomas Prudlo (ödp München).ckfunktion“ übernehmen müsse.

Bei der Schuldfrage gehen die Meinungen auseinander

Dass das Artensterben ein massives Problem sei, darüber herrschte in der Diskussionsrunde Konsens. Selbst früher häufige Tier- und Pflanzenarten seien inzwischen selten, 40 Prozent der Arten in Bayern bedroht. Bei der Schuldfrage gingen die Meinungen jedoch etwas auseinander. Sein Verband sei ständig bemüht, so Opperer, den Spagat zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz zu vollziehen. Nicht die Landwirtschaft alleine trage die Schuld am Artensterben.

Dem widersprach der promovierte Biologe Fleischmann: Monokulturen und Pestizideinsatz in der industrialisierten Landwirtschaft trügen den Löwenanteil zum Artensterben bei, ein weiteres Problem sei die zunehmende Flächenversiegelung. Am Begriff der „industrialisierten Landwirtschaft“ störte sich wiederum Opperer. Nicht die Landwirtschaft, die ganze Lebensmittelkette sei industrialisiert. Und dort bestimmten wenige Marktteilnehmer den Preis. Landwirte müssten sich anpassen, ihre Formen der Landwirtschaft aufgrund des Preisdrucks intensivieren. Helfen könnte hier nur der Verbraucher – wenn er bereit sei, höhere Preise zu zahlen und mehr regionale Produkte zu fordern.

Düsteres Bild der Zukunft

Scientists for Future-Aktivist Schrödl sagte, dass das nicht ausreiche. Subventionen, nicht nur in der EU sondern weltweit, flössen falsch, nämlich „nach Flächengröße und nicht nach Qualitätskriterien“. Worin er ganz auf der Linie von ödp-Politiker Prudlo war. Professor Schrödl zeichnete insgesamt ein düsteres Bild. Die Menschheit habe, wenn sie so weitermache wie bisher, noch 20 bis 30 Jahre bis zum „Zivilisationsuntergang“. Wie Fleischmann verwies Schrödl auf die Komplexität von Ökosystemen; je größer die Vielfalt, desto stabiler seien sie.

Insgesamt förderte die Podiumsdiskussion kaum neue Erkenntnisse zutage. Und so lautete das Fazit von Moderatorin Natascha Turetzek Zhang: Es hängt alles mit allem zusammen. Imker Hubert Dietrich sagte jedoch, dass bei vielen ein Umdenken stattfinde: Früher habe er CSU-Politiker zu seinen regelmäßig stattfindenden Imkereigesprächen hintragen müssen, inzwischen erschienen sie von selbst.